È tempo di scoprire i tesori che PlayStation Plus ha riservato per i suoi abbonati nel mese di febbraio 2024. Con una lineup intrigante, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in esperienze videoludiche uniche e coinvolgenti, inclusa una nuova aggiunta già disponibile al lancio.

L’attesa è finita per gli amanti dei giochi multiplayer, con l’arrivo di “Foamstars” su PlayStation Plus. Realizzato da Square Enix, questo titolo esclusivo per PS5 e PS4 presenta un’esperienza simile a Splatoon. Promettendo azione e divertimento senza fine. Da oggi fino al prossimo mese, i membri PlayStation Plus potranno godere gratuitamente di questa avventura, prima che diventi a pagamento per gli altri.

PlayStation Plus: Rollerdrome e Steelrising

Ma le sorprese per gli abbonati PlayStation non finiscono qui.

Accanto a “Foamstars“, i giocatori avranno accesso a due altri titoli intriganti: “Rollerdrome” e “Steelrising“. Con le loro diverse ambientazioni e meccaniche di gioco, questi giochi offrono un’esperienza unica e coinvolgente per tutti.

Approfittate di questa opportunità per aggiungere questi gioielli alla vostracollezione e immergetevi in avventure senza confini.

Ricordate che tutti i giochi gratuiti saranno disponibili fino al 5 marzo 2024. Dopo questa data, verranno svelati nuovi omaggi mensili, quindi assicuratevi di riscattare i vostri giochi il prima possibile. Per massimizzare l’esperienza di gioco, non perdete l’occasione di aggiungere questi titoli alla vostra libreria mentre sono ancora disponibili senza costi aggiuntivi.

Anticipazioni e sconti speciali

Se siete curiosi di saperne di più su “Foamstars” o desiderate scoprire altre anteprime dei prossimi giochi, tenetevi aggiornato sulle ultime notizie di PlayStation Plus.

Nel frattempo, controllate la vostra casella di posta elettronica per scoprire se siete stati selezionati per sconti speciali sugli abbonamenti Extra e Premium. Non lasciatevi sfuggire queste offerte esclusive e assicuratevi di godere appieno di tutti i vantaggi edi essere un membro PlayStation Plus.

Insomma, con una lineup di giochi avvincenti e offerte esclusive, febbraio 2024 promette di essere un mese memorabile per tutti gli abbonati PlayStation Plus. Non perdertevi l’opportunità di immergervi in nuove avventure e divertitevi con amici e familiari, tutto gratuitamente grazie a PlayStation Plus.