Google ha introdotto una funzione innovativa per i suoi smartphone Pixel. Quest’ultima è stata presentata con l’ultimo Feature Drop. Si tratta di una soluzione che potrebbe rivoluzionare la gestione della ricarica e ridurre l’usura delle batterie nel lungo periodo. La novità principale è rappresentata dall’opzione “Ottimizzazione della ricarica”. Per accedervi bisogna recarsi nelle Impostazioni e selezionare la voce “Batteria“. Gli utenti possono scegliere tra la classica ricarica adattiva, che completa il ciclo in prossimità della sveglia. In alternativa, possono selezionare una nuova modalità che limita la ricarica all’80%.

Google presenta una nuova funzione per la batteria

E non è tutto. Quando si attiva il limite di ricarica all’80%, lo smartphone non utilizza più la batteria una volta raggiunta suddetta soglia. Invece, passa in una modalità pass through. Tramite quest’ultima si alimenterà direttamente dalla presa di corrente. Ciò significa che l’energia non viene più trasferita dalla batteria, ma arriva direttamente dal caricabatterie ai componenti interni dello smartphone. Ciò evita cicli inutili di ricarica parziale che, anche se minimi, contribuiscono a stressare la batteria.

Oltre a ridurre l’usura della batteria, il bypass diminuisce il calore generato durante l’utilizzo dello smartphone collegato all’alimentatore. La nuova funzione consente di evitare che la batteria si surriscaldi inutilmente. Migliorando la sicurezza e preservando le prestazioni nel tempo. Al momento, la nuova funzionalità di Google è limitata ai modelli Pixel 8 Pro e Pixel 9. Nello specifico, quando aggiornati all’ultima versione del firmware. Per chi possiede dispositivi meno recenti, è possibile verificare la presenza del bypass utilizzando app di monitoraggio.

Suddetta innovazione rappresenta un esempio dell’attenzione ai dettagli che Google dedica ai suoi dispositivi. Inoltre, dimostra come piccole modifiche possano avere un impatto significativo sulla durata e sull’efficienza degli smartphone. Una funzione semplice ma strategica, che potrebbe ispirare altre aziende a seguire lo stesso percorso. Ciò con lo scopo di migliorare la sostenibilità e la longevità dei loro prodotti.