Il colosso americano di ecommerce, Amazon, ha avuto ottimi risultati di fatturato in Italia e soprattutto nel mondo.

Amazon, fatturato sempre più in crescita

Amazon, seguendo l’andamento di altre società ha annunciato i risultati finanziari ottenuti nel quarto trimestre fiscale del 2023, sempre nella notte Italiana. Si è visto che Amazon ha concluso il suo anno e trimestre nel migliore dei modi possibili, rilevando una forte crescita del fatturato. Infatti il colosso ha annunciato che nel trimestre 2023 ha avuto un fatturato pari a 170 miliardi di dollari. Una vera e propria crescita se andiamo a vedere il fatturato del 2022, pari a 149,2 miliardi portando così un relativo aumento del 14%. Abbiamo degli annunci fatti anche da Amazon, l’amministratore delegato Andy Jassy dice che “questo quarto trimestre comprende una stagione di acquisti natalizi da record e ha chiuso un robusto 2023 per Amazon”.

Ci sono arrivati dati anche a livello mondiale, infatti si dichiara che Amazon ha avuto da soddisfare le richieste di moltissimi clienti vendendo più di un miliardo di articoli, facendo così i clienti sono riusciti a risparmiare il 70% nel periodo di offerte durato 11 giorni nel mese di Novembre, confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente 2022. Andy Jassy ha aggiunto “Anche se abbiamo ottenuto ricavi significativi, reddito operativo e progressi nel flusso di cassa, ciò di cui siamo più soddisfatti è il continuo miglioramento dell’esperienza del cliente in tutte le nostre attività”. Quindi siamo sicuri che l’esperienza di acquisto su Amazon sarà sempre più piacevole e organizzata per soddisfare tutte le richieste dei clienti. Inoltre il segmento AWS ha registrato un aumento significativo dei ricavi annuali di ben il 13% raggiungendo così i 24,2 miliardi di dollari. Di conseguenza Amazon ha deciso di investire anche per l’aspetto pubblicitario, infatti la crescita pubblicitaria di Amazon è aumentata del 26% sempre su base annuale, anche grazie alla pubblicità su Prime Video.