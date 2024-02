Con la EVO 200 di CoopVoce, ILIAD e Vodafone hanno PERSO

Per un gestore virtuale del calibro di CoopVoce, ci sono alcuni aspetti fondamentali da rispettare per avere un gran seguito. In primis bisogna bisogna avere mensilmente delle offerte che siano valide, piene di contenuti e durature nel tempo. In secondo luogo bisogna anche disporre dei servizi giusti.

Al momento sul sito ufficiale c’è una promo che gli utenti avevano avuto modo di conoscere già in passato e che difficilmente qualcuno potrà battere. Il tutto in virtù non solo dei contenuti e del prezzo, ma anche di una possibilità che solo i gestori virtuali concedono. Per avere tutto ogni mese senza alcun tipo di problema, bisogna quindi sottoscrivere questa EVO 200, fatta di convenienza, qualità e quantità.

CoopVoce porta di nuovo a disposizione degli utenti la EVO 200 da 7,90 € al mese

Direttamente sul sito ufficiale è possibile apprendere di tutte le caratteristiche principali della nuova promo che CoopVoce ha lanciato. Queste consistono in tanti contenuti e in un prezzo bassissimo. Innanzitutto l’offerta garantisce ogni mese chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia e in Europa, ma anche 1000 messaggi verso chiunque. Ci sono poi 200 giga utili per la navigazione in Internet sfruttando le reti 4G di TIM, gestore a cui CoopVoce si appoggia.

Il vero colpo da maestro del provider però sta nel proporre un prezzo così basso: solo 7,90 € mensili e per sempre. Oltre al costo mensile che non cambia mai, c’è anche un altro vantaggio, ovvero quello di avere il primo mese totalmente gratis così come il costo di attivazione. Fino al prossimo 6 marzo 2024 dunque ci sarà questa grande opportunità, dopodiché si passerà ad un’altra offerta.

Ricordiamo a tutti gli utenti che è disponibile anche il formato eSIM. Per tutti coloro che infatti hanno uno smartphone compatibile, si può richiedere questa nuova scheda virtuale che agevola l’attivazione e rende tutto più veloce.