La TRUFFA del mese è TERRIBILE: rubati tutti i soldi

Ci risiamo, o almeno così pensano tanti poveri utenti che diverse volte si sono ritrovati a fronteggiare una truffa. Purtroppo in queste ore sta girando un messaggio attraverso le e-mail che starebbe provando in ogni modo a portare le persone a cascare in un tranello.

Con la scusa di poter conoscere una bella donna, in maniera più approfondita su un sito di incontri, i malviventi starebbero provando a rubare i dati personali e delle carte di credito credito. Come si può notare nel messaggio che abbiamo incollato appositamente nel prossimo paragrafo, la truffa sembra ben architettata, anche se ci sono delle falle molto chiare.

Una nuova truffa, un nuovo pericolo: la tecnica di phishing che minaccia gli utenti

Il messaggio truffa è proprio questo ma, come detto, ci sono delle falle molto semplici da notare. La prima sta ovviamente nell’indirizzo e-mail che sembra tutt’altro che un indirizzo reale. La seconda sta nel testo, scritto veramente male in italiano e frutto magari di una traduzione sbagliata. Ecco per intero l’e-mail truffa incriminata:

“Salve!

Di recente ho deciso di chiudere una relazione con un uomo perché non riusciva a soddisfare i miei desideri.

Ora scrivendo a te, sono piena di speranza che tu possa darmi quello che ho cercato per tanto tempo.

La mia figa non vede l’ora di sentire il tuo tocco.

Scrivimi subito, creiamo qualcosa che ho sognato per tanto tempo!

Se sei pronto a conoscere una ragazza sexy per la quale non ci sono limiti

Ti allego il mio PROFILO e ti invio questa foto per farti vedere che sono pronta a tutto.

Scrivimi subito e fissiamo un appuntamento.”

Chiaramente tutti i link collegati sono stati omessi appositamente, proprio per evitare che qualcuno possa cliccarci e cascare nella truffa direttamente da qui. Invitiamo comunque tutti a stare molto attenti, visto che il problema sembra esteso in tutta Italia.