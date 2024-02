A un mese dall’esplosione dello scandalo legato al pandoro, l’attenzione su Chiara Ferragni cresce, avvolgendo la celebrità digitale in un vortice di curiosità e dibattiti che sembra non placarsi. Questo periodo successivo all’incidente alimentare ha visto emergere nuovi dettagli che si aggiungono al già controverso scenario della vita dell’imprenditrice digitale, suscitando ancora più interesse e discussione nel pubblico e nei media.

Lo studio che solleva dubbi sulla fanbase

Le recenti multe per la pubblicità ambigua di Balocco e le indagini sulle uova di pasqua e la bambola Trudi realizzate per beneficenza hanno contribuito a complicare ulteriormente la situazione di Ferragni, gettando ombre sulla sua integrità e suscitando interrogativi sulla trasparenza delle sue attività commerciali. Adesso, un nuovo elemento entra in gioco, coinvolgendo direttamente i seguaci dell’influencer.

Circola la voce che una parte significativa dei 29 milioni di seguaci di Chiara Ferragni su Instagram possa essere fasulla o composta da profili inattivi. Uno studio condotto da Inbeat.co suggerisce che solo 17,7 milioni di utenti siano reali, mentre gli altri 11,9 milioni (pari al 41%) sarebbero falsi o “dormienti“. Questo dato, se confermato, contrapporrebbe nettamente la situazione del marito di Chiara, Fedez, il cui pubblico sarebbe interamente composto da utenti reali, gettando ulteriori dubbi sulla credibilità e l’autenticità della presenza online di Ferragni.

La sfida di Chiara Ferragni nel mondo dell’influencer marketing

Nonostante la strenua difesa di Ferragni attraverso una task force di esperti in reputazione, la popolarità dell’influencer sembra subire una flessione a causa dei continui scandali. Sebbene Ferragni abbia ripreso a pubblicare regolarmente sui suoi canali social, il suo prolungato silenzio riguardo alle notizie in circolazione non è ben accolto dal pubblico, che desidera risposte e chiarimenti. In questo intricato scenario mediatico, emerge la necessità per Ferragni di navigare con cautela attraverso le sfide presenti, mantenendo un dialogo aperto con il suo pubblico per ristabilire la fiducia e la trasparenza necessarie nel mondo dell’influencer marketing.