Il nuovo anno si apre con entusiasmanti sconti sulla PlayStation Store, offrendo ai giocatori l’opportunità di esplorare il magico mondo di Pandora con Avatar Frontiers of Pandora a prezzi irresistibili. La promozione, in corso fino al 25 gennaio, offre sconti fino al 75% su tre edizioni del gioco, rendendo l’esperienza di gioco ancora più accessibile.

La Standard Edition, che di solito ha un prezzo di 79.99 euro, è ora disponibile a soli 53.59 euro. Ma le offerte non finiscono qui: la Gold Edition, che include il gioco completo, il Pacchetto Esclusivo Guerriero Aranahe, due DLC in arrivo, una missione extra e altri contenuti bonus, è in vendita a €82,49 anziché €109,99, garantendo un risparmio del 25%.

Esplora Pandora con sconti fino al 75% su Avatar Frontiers of Pandora, l’ultimo gioco in offerta su PlayStation Store

Per gli appassionati più incalliti saranno contenti nel sapere che su PlayStatione Store potranno trovare ancora altre entusiasmanti novità. Tra cui, per esempio, l’opzione della Ultimate Edition a €97,49 invece di 129.99 euro. Essa include tutto il contenuto della Gold Edition insieme al Pacchetto Ultimate e all’artbook digitale, offrendo un’esperienza di gioco completa e ricca di contenuti extra.

Avatar Frontiers of Pandora, basato sulla celebre saga cinematografica di James Cameron, è stato rilasciato a dicembre e ha già catturato l’attenzione degli appassionati di videogiochi. Il gioco offre sicuramente un’esperienza piacevole ma, come riportato da alcune recensioni presenti online, potrebbe risultare limitato sotto alcuni aspetti.

Insomma, non perdete l’occasione di esplorare Pandora con questi sconti imperdibili su PlayStation Store e immergetevi in un’avventura epica con Avatar Frontiers of Pandora.