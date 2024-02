A quanto pare Google ha deciso di farsi sentire in modo importante nel mondo dell’IA, dopo aver lanciato Bard per tutti e dopo aver addirittura deciso di pensionarlo prematuramente in favore di Gemini che diventerà molto più disponibile per tutti, ora il colosso ha deciso anche di mettere a disposizione un nuovo strumento generativo text-to-image, parliamo di ImageFX.

Sostanzialmente ImageFX è un tentativo da parte di Google di diversificare l’esperienza d’uso degli oramai diffusissimi tool generativi di immagini basati su IA, con l’intento di fornire un’interfaccia dotata di “chip espressivi”, i quali si traducono con la comparsa a schermo di consigli ad esempio, in merito agli stili da adottare.

ImageFX arrivato ma in arrivo

Il nuovo strumento di Google è disponibile in tantissimi paesi ma non ancora in Italia, infatti se vi doveste collegare apparirà un banner che vi bloccherà dicendo che lo strumento non è ancora disponibile in Italia, probabilmente arriverà nei prossimi giorni non appena sistemata tutta la burocrazia in termini di privacy degli utenti.

L’obbiettivo a detta di google è quello di consentire agli utenti di “sperimentare rapidamente le dimensioni adiacenti alle loro creazioni e idee“.

Dunque si tratta di un nuovo tool che punta soprattutto a migliorare l’esperienza d’uso di questi generatori non riducendo il tutto alla banale immissione di un testo che poi l’IA deve tradurre in immagini, offrendo svariate soluzioni in grado di consigliare all’utente al meglio per contestualizzare e creare immagini più giuste per i loro desideri e necessità.

Non rimane dunque che attendere, nel frattempo BigG ha anche annunciato tanti miglioramenti relativi anche a MusicFX, TextFX e MusicLM, quest’ultimo infatti ora può generare musica in modo più rapido, con brani della durata massima di circa 70 secondi, se dunque volete provare il tutto serve solo attendere o usare una VPN per simulare una posizione in uno dei paesi in cui ImageFX è disponibile.