Attenzione ad una TRUFFA nuova, ha svuotato il conto agli ITALIANI

Ogni volta che si parla di un nuovo tentativo di Truffa, si finisce con l’indicare quei messaggi phishing che che ormai tutti conoscono. Il truffatori si sono evoluti ed hanno pensato a nuove tecniche molto più interessanti, che stanno cogliendo in fallo anche gli utenti più esperti.

Proprio questa settimana sono arrivate diverse truffe tramite gli indirizzi e-mail, tutte pronte a portare gli utenti su un falso sito di incontri. Potete leggere il tutto nel prossimo paragrafo.

La nuova truffa che gira tramite e-mail: ecco il messaggio incriminato

“Un giorno io e te faremo una passeggiata e ricorderemo la passeggiata per tutta la vita!

Voglio vederti e sentirti il ​​prima possibile, spero che lo faccia anche tu.

Ti ho pensato per un anno intero, ho chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Questa è la terza mail che mi danno, sto scrivendo e non so se mi risponderete o meno 🙁

Non so perché non rispondi, proverò a lasciarti il ​​mio profilo, forse hai paura e non sai chi sono.

Credimi, quando vedrai il mio profilo, mi riconoscerai immediatamente, a proposito, ecco il profilo: Hedda-loves-599

Spero che questa sia la tua posta personalizzata!

Con amore, Hedda.”

Purtroppo truffe di questo genere stanno prendendo sempre più piede in Italia e gli utenti lo hanno ravvisato in prima persona. Il messaggio che avete letto poco più in alto, esprime al meglio l’essenza dell’inganno, lasciando pensare all’utente che ci sia un collegamento diretto e che potrebbe essere approfondito mediante un sito apposito.

Ripetiamo: non bisogna assolutamente fidarsi e soprattutto cestina il messaggio bloccando l’utente nella casella e-mail. Sarà proprio in questo modo che la truffa potrà smettere di circolare. Per evitare problemi, basta comunque controllare l’indirizzo del mittente che molto spesso è formato da un’e-mail sconclusionata, sia prima che dopo la “@”.