L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha inaugurato il nuovo mese con le sue super offerte. L’operatore, in particolare, ha deciso di prorogare la disponibilità della maggior parte delle sue offerte, tra cui anche l’offerta Very 5,99 Promo Flash XL. Secondo quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, sul sito ufficiale dell’operatore le offerte risultano attivabili fino al 16 maggio 2024, mentre presso i negozi fisici autorizzati la data di scadenza è il prossimo 3 giugno 2024.

Very Mobile stupisce prorogando a maggio la maggior parte delle sue offerte

Per questo mese di maggio, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, gli utenti avranno tempo fino al 16 maggio 2024 per attivarle sul sito dell’operatore, mentre avranno tempo fino al 3 giugno 2024 per attivarle presso i negozi fisici autorizzati.

In particolare, una delle offerte che è stata prorogata è la super Very 5,99 Promo Flash Back XL. Quest’ultima ha un costo di appena 5,99 euro al mese. Nello specifico, il bundle include fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Da qualche tempo, l’operatore ha poi reso disponibile la nuova offerta mobile Very 4,99. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere, in questo caso, sarà pari a 4,99 euro al mese. Una delle offerte che offre una quantità enorme di giga è poi Very 9,99 Promo Flash. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 270 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS illimitati. Il costo, però, sarà pari a 9,99 euro al mese.