Dopo una lunga attesa, i fan della serie Grand Theft Auto possono finalmente esultare: GTA 6 è ufficialmente in arrivo. Rockstar Games ha annunciato il nuovo capitolo della serie il 4 febbraio 2022 attraverso un post su Twitter. Anche se la data di uscita non sia stata rivelata, il solo annuncio ha scatenato l’entusiasmo tra i giocatori.

Rockstar Games ha rilasciato alcune informazioni ufficiali, confermando che il gioco sarà esclusivamente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con un rilascio su PC previsto successivamente. Secondo il trailer, la finestra di lancio è fissata nel 2025, ma la data precisa resta avvolta nel mistero.

GTA 6 : Vice City viene ridisegnata

Il contesto di gioco di GTA 6 sarà Vice City, una versione completamente ridisegnata della città che ha fatto la sua prima comparsa in Grand Theft Auto: Vice City nel lontano 2002. Questa conferma proviene sia dalle informazioni trapelate che dal trailer ufficiale, promettendo un’esperienza di gioco avvincente e nostalgica.

La trama del gioco si preannuncia davvero intrigante, sviluppandosi su diversi decenni e seguendo le gesta di un aspirante criminale. Questa scelta narrativa apre le porte a una storia articolata e coinvolgente, rendendo il gioco appetibile per i fan che amano immergersi in narrazioni complesse.

Trailer e fughe di informazioni

Rockstar Games ha rilasciato un trailer ufficiale dopo una fuga di informazioni su un presunto leak. Il video ha confermato il contesto di Vice City e ha suscitato ulteriori aspettative tra i giocatori.

Ma non è tutto, vi sono entusiasmanti novità anche per quanto riguarda la colonna sonora di GTA 6. Essa promette infatti di essere eclettica e variegata, riflettendo il passare dei decenni all’interno del gioco. Dai classici degli anni ’70 alle ultime hit contemporanee, la musica accompagnerà il giocatore in un viaggio attraverso le epoche, contribuendo all’atmosfera unica di Vice City.

Le informazioni trapelate provenienti da diverse fonti sembrano convergere sulla stessa trama coinvolgente, alimentando l’attesa per il prossimo capitolo di Grand Theft Auto.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan rimangono in trepidante attesa, pronti a immergersi in un nuovo e avvincente capitolo della celebre serie di videogiochi.