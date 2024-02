WhatsApp si aggiorna con alcune novità a FEBBRAIO

Quello scorso è stato un anno pieno di soddisfazioni per gli utenti che utilizzano WhatsApp, proprio per le grandi novità. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è stata in grado di mettere a disposizione sempre più funzioni, molte di queste inedite. Come obiettivo prefissato la celebre piattaforma di cui tutti si servono oggi per inviare messaggi in giro, aveva quello di distanziare Telegram ma soprattutto di aumentare l’aspetto della sicurezza.

Stando a quanto riportato, tutto ciò è avvenuto, con WhatsApp che detiene un ruolo di leader ancora più dominante nel panorama della messaggistica attuale. Non serve infatti ricordare che sono 2,5 miliardi gli utenti che in giro per il mondo fanno parte della famosa piattaforma. Le più grandi novità del 2023 hanno riguardato certamente delle funzionalità come quelle per inviare immagini e video in alta definizione, per inviare messaggi vocali ascoltabili solo una volta e molto altro. Oggi però la musica cambia visto che c’è una novità che sta per arrivare anche per gli utenti iOS dopo il rilascio per gli utenti Android.

WhatsApp, un febbraio all’insegna degli aggiornamenti per l’app di messaggistica

L’obiettivo principale di WhatsApp resta sempre quello di aumentare il grado di sicurezza dei suoi utenti, introducendo qualche novità. Al momento l’applicazione di messaggistica istantanea avrebbe disposto il rilascio delle celebri passkey anche per chi ha uno smartphone con a bordo iOS.

Sarà questo il nuovo metodo che consentirà di evitare di perdere il proprio account. Si tratterà di un nuovo modo per autenticarsi in maniera sicura con riconoscimento biometrico, inteso come facciale o con impronta.

Le passkey sono molto meno vulnerabili rispetto alle semplici password visto che sono conservate sul dispositivo e visto che vengono protette da una crittografia avanzata. Al momento la funzionalità non è ancora disponibile ma ben presto verrà abilitata per tutti coloro che hanno un iPhone.