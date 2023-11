Polestar, la casa automobilistica svedese di proprietà della Volvo Cars, specializzata nella realizzazione di automobili, componenti tecnici ed accessori, ha lanciato una novità che ha fatto letteralmente scalpore.

Durante il Polestar Day, avvenuto a Los Angeles, ha rivelato il suo prossimo modello, attualmente ancora in fase di implementazione il: Polestar 5, dal design unico e decisamente all’avanguardia.

Polestar 5, un successo senza precedenti: Ecco alcune caratteristiche

Polestar ha già diffuso le prime immagini relative all’intera gamma, così da offrire a tutti gli appassionati la possibilità di scrutare in ogni suo dettaglio le peculiarità del nuovo design.

Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

La parte anteriore dell’auto ha fari divisi , caratteristica che ricorda molto il design della precedente Polestar 4;

dell’auto ha , caratteristica che ricorda molto il design della precedente Tetto inclinato verso il bagagliaio , che contribuisce a conferire all’intera vettura uno stile molto simile a quello della Tesla;

, che contribuisce a conferire all’intera vettura uno stile molto simile a quello della Tesla; Assenza del lunotto posteriore, una scelta che la casa automobilistica svedese ha deciso di applicare al fine di dare alla vettura un carattere ancora più innovativo.

Queste sono ovviamente solo alcune delle caratteristiche stilistiche e strutturali dell’auto, una berlina unica nel suo genere che ha fatto letteralmente impazzire i fan del brand. In quanto incarna perfettamente tutte le ambizioni della casa automobilistica in termini di tecnologia, design e sostenibilità.

Tanto è vero che ha già ha ricevuto un numero record di ordini solo in Europa. Quindi per il suo lancio sono previste grandi aspettative. Aspettative che, siamo sicuri, non saranno deluse. Tuttavia, per qualsiasi informazione a riguardo o novità non tarderemo a riportarvi la notizia in tempo reale.

Dunque, restate sintonizzati!