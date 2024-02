Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a sorprendere positivamente gli utenti, presentando regolarmente nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’esperienza sull’ampiamente utilizzata app di messaggistica. Pochi ore fa, il team di sviluppatori ha rilasciato la più recente versione beta 24.3.10.70, mirata esclusivamente agli iscritti al programma TestFlight di iOS, introducendo intriganti anticipazioni su una nuova funzionalità attualmente in fase di sviluppo.

WhatsApp rivoluziona le chiamate vocali

L’innovazione in arrivo riguarda la possibilità di selezionare contatti preferiti specifici per le chiamate vocali, consentendo agli utenti di avere sempre a portata di clic i loro contatti più importanti nella schermata dedicata. Questa novità sarà particolarmente gradita a coloro che fanno un uso frequente delle chiamate vocali su WhatsApp per comunicare con amici intimi e familiari.

Un’analisi approfondita delle anticipazioni fornite da questo ultimo aggiornamento rivela che gli sviluppatori stanno lavorando per consentire agli utenti di designare alcuni contatti speciali da posizionare in cima alla lista delle chiamate. Questo miglioramento renderà estremamente rapido e semplice effettuare una chiamata vocale ai contatti preferiti, ottimizzando così l’esperienza utente durante le chiamate frequenti con determinati contatti.

Gli sviluppatori hanno concepito questa funzione con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità generale di WhatsApp, fornendo agli utenti una scorciatoia rapida che permette di chiamare istantaneamente le persone care direttamente dalla schermata delle chiamate. L’inclusione dei contatti nella sezione “preferiti” assicurerà che essi siano sempre ben visibili in primo piano, a portata di clic.

La funzione attualmente in fase di sviluppo

Dalle prime versioni di questa funzione emergono ulteriori dettagli, come la possibilità per l’utente di selezionare liberamente i contatti da aggiungere ai preferiti attraverso un’interfaccia dedicata. Questi contatti verranno successivamente visualizzati nella parte superiore della schermata delle chiamate, precedendo tutti gli altri contatti. L’interfaccia attualmente in fase di test mostra chiaramente come aggiungere specifici contatti ai preferiti.

E’ importante notare che questa nuova funzionalità per i contatti preferiti è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. È probabile che nei prossimi mesi gli sviluppatori rendano disponibile la novità almeno nelle versioni beta, prima di distribuirla nelle versioni stabili, garantendone così la perfezione.

L’attesa è ora focalizzata sui prossimi aggiornamenti relativi allo sviluppo di questa innovativa funzionalità. Senza dubbio, essa sarà accolta con entusiasmo da coloro che fanno un uso frequente delle chiamate vocali su WhatsApp per comunicare. Continueremo a monitorare attentamente tutte le nuove caratteristiche in arrivo sull’app di messaggistica più celebre al mondo, fornendo aggiornamenti regolari sul nostro sito.