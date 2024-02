Il 2024 si prospetta come un anno rivoluzionario per WhatsApp. Il team di sviluppatori di Meta, dall’inizio del nuovo anno, è al lavoro per introdurre nuove funzionalità che promettono di trasformare in modo radicale l’esperienza degli utenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Questi cambiamenti rivoluzionari si concentrano principalmente su due nuove caratteristiche che influenzeranno il modo in cui gli utenti scrivono i messaggi all’interno dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Cambiamenti in arrivo per i messaggi su WhatsApp

Le anticipazioni rilasciate riguardo queste novità, sono state fornite dagli esperti di WABetaInfo, che hanno attentamente esaminato la versione di iOS 24.2.75 in anteprima. Secondo quanto emerso, si prevede che questi aggiornamenti avranno un impatto significativo, portando con sé nuove opzioni di formattazione del testo e un editor di sticker completamente nuovo. Queste entusiasmanti funzioni sembrano essere pronte per il rilascio ufficiale, ma in cosa consistono?

Per quanto riguarda la formattazione del testo, l’aggiornamento consentirà agli utenti di scrivere messaggi con citazioni, elenchi puntati, elenchi numerati e codici in linea. Saranno disponibili combinazioni di tasti speciali per accedere facilmente a queste nuove modalità di formattazione, consentendo in questo modo agli utenti di personalizzare l’aspetto del loro testo in modo unico e distintivo.

La seconda innovazione riguarda gli adesivi, con l’introduzione di un nuovo editor di sticker. Gli utenti potranno accedere a questo editor aprendo la sezione dedicata tramite l’icona delle emoji posizionata nella parte inferiore dell’app, vicino alla tastiera. Qui, accanto agli adesivi predefiniti, sarà possibile trovare una nuova icona, il segno “+” che darà accesso all’editor, permettendo a tutti gli utenti di creare adesivi personalizzati. Questo potrà essere fatto sia partendo da una foto presente nella galleria, sia scattandone una nuova. L’editor offrirà funzionalità avanzate come lo scontorno automatico del soggetto, la rimozione dello sfondo, l’aggiunta di testo e l’applicazione di filtri.

Queste nuove funzionalità promettono di rendere l’esperienza di messaggistica su WhatsApp più dinamica e creativa, offrendo agli utenti la possibilità di esprimersi in modi innovativi. Con il rilascio imminente di queste caratteristiche, il 2024 si configura come un anno emozionante per gli utenti di WhatsApp che potranno godere di un’esperienza di messaggistica più ricca e personalizzabile.