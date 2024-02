È passato relativamente poco tempo dell’arrivo ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di fascia media del noto produttore tech Realme, ovvero i nuovi Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+. A quanto pare, però, l’azienda sta già lavorando alla realizzazione di un altro dispositivo appartenente sempre a questa famiglia. Sembra che lo smartphone in questione si chiamerà Realme 12+. Proprio quest’ultimo è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul noto portale cinese TENAA e questo significa che il suo debutto ufficiale non è poi così lontano.

Realme 12+, il nuovo smartphone a marchio Realme passa da TENAA

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di casa Realme, ovvero Realme 12+, è stato avvistato sul noto portale cinese TENAA. Come già accennato in apertura, il suo avvistamento su questo sito non fa altro che segnalarci il suo imminente arrivo sul mercato. Il sito in questione ci ha inoltre confermato il suo possibile design e la sua presunta scheda tecnica.

Osservando le immagini pubblicate sul sito, possiamo quindi notare un design in linea con quello presente sui fratelli Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+. Sul retro, infatti, sarà presente un modulo fotografico di forma circolare e al suo interno saranno collocate tre fotocamere. Queste ultime saranno composte da un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sul fronte ci sarà invece una selfie camera da 16 MP. Qui troveremo poi un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+. Le dimensioni dello smartphone saranno pari a 162.95 x 75.45 x 7.87 mm per un peso complessivo di 190 grammi. Dal punto di vista prestazionale, il portale TENAA non ci ha rivelato alcun dettaglio. Sappiamo tuttavia che saranno disponibili diversi tagli di memoria, con fino a 16 GB di RAM e con fino ad 1 TB di storage interno. All’appello non dovrebbe mancare nemmeno una grande batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 67W. Dalle immagini pubblicate su TENAA, possiamo inoltre notare che la backcover dello smartphone sarà realizzata in materiale similpelle.