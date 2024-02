La fruizione di contenuti multimediali online, molto spesso, passa attraverso YouTube. La piattaforma di Google permette di avere accesso a video di svariate tipologie, provenienti da tutto il mondo e da utenti sparsi per il globo.

Il genere di video che gli utenti possono seguire sulla piattaforma vengono proposti dall’algoritmo interno di YouTube. Google ha messo a punto un software che permette di indicizzare i contenuti già visti e suggerire soluzioni simili che potrebbero attrarre gli spettatori.

Tuttavia, l’azienda di Mountain View sta lavorando ad un cambiamento sostanziale per la piattaforma. Stando ad un recente report lanciato da websiterating.com in collaborazione con David di @xleaks7, è emerso un nuovo brevetto proprio dedicato a YouTube.

Google sembra intenzionata a rivoluzionare l’algoritmo di YouTube inserendo nuovi parametri per il suggerimento dei contenuti multimediali adatti agli utenti in ogni momento della giornate

Fino ad ora, i suggerimenti si basavano sulla cronologia. Se gli utenti avevano già interagito con una tipologia di video, molto probabilmente gli interesserà guardare qualcosa di simile. Tuttavia, nel brevetto si legge che l’azienda californiana sta cercando di ottimizzare l’algoritmo per modificare profondamente il sistema dei video suggeriti.

I video guardati in precedenza non sono ritenuti più attendibili. La personalizzazione diventerà molto più attenta ma, soprattutto, sarà basata su quella che potrebbe essere definita una valutazione psicologica dell’utente. Il nuovo algoritmo di YouTube proverà a determinare l’umore attuale dell’utente per suggerire contenuti pertinenti.

Attraverso una serie di dati raccolti come i modelli di navigazione, i video riprodotti e le reazioni ottenute, la piattaforma potrà determinare lo stato mentale dell’utente. Questo permetterà di offrire i contenuti adatti all’attuale umore dello spettatore. La valutazione sarà effettuata anche tenendo conto delle interazioni con gli amici dell’utente e le loro preferenze.

Inoltre, l’algoritmo sarà in grado di determinare se i contenuti sono ricercati per studio, lavoro o svago. In questo modo sarà possibile ampliare ulteriormente la gamma di video offerti per la fruizione. Si tratta di un cambiamento estremamente importante per Google e YouTube che influenzerà direttamente il modo di guardare i filmati online. Purtroppo, al momento, non è chiaro se e quando queste modifiche entreranno in vigore.