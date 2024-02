Di certezze ne abbiamo ancora molto poche ma l’ultima fuga di notizie offre alcuni spunti interessanti riguardo quelle che potrebbero essere le intenzioni di Apple riguardo la creazione di un dispositivo pieghevole. Secondo un rapporto diffuso da The Elec, proprio in questi giorni, Apple avrebbe ricevuto numerosi pannelli flessibili da 8 pollici prodotti da Samsung Display e LG Display.

I due colossi dei display pieghevoli avrebbero fornito una quantità non indifferente di pannelli che ha indotto la fonte a ritenere probabile l’arrivo di un dispositivo con display flessibile entro il 2026.

Si dice, infatti, che Apple potrebbe procedere in due direzioni: rilasciando il suo primo iPhone pieghevole o proponendo una nuova versione di iPad con display flessibile che andrebbe a sostituire l’attuale iPad mini.

iPhone o iPad pieghevole? Apple potrebbe rilasciare un nuovo dispositivo entro il 2026!

Di notizie riguardanti la possibilità che Apple si impegnasse nella realizzazione di un iPhone pieghevole ne sono emerse parecchie ma tutte fino ad ora infondate. Alcuni brevetti hanno dato modo di porre l’attenzione su quelle che potrebbero essere le capacità del colosso ma la sua strategia rimane invariata. Apple non propone mai al suo pubblico un dispositivo nuovo senza prima prestare particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i suoi punti deboli. Nel caso dei dispositivi pieghevoli, Samsung ha potuto testare con mano la difficoltà nel realizzare uno smartphone in grado di garantire una certa resistenza senza intaccarne il design.

Apple, dunque, potrebbe voler attendere ancora parecchio tempo prima di rilasciare il suo primo dispositivo pieghevole ma resta il dubbio su quale sarà il dispositivo coinvolto. L’azienda potrebbe proporre un iPhone pieghevole simili al Galaxy Z Flip o rifarsi al Galaxy Z Fold ma non è da escludere la possibilità che decida di procedere con la creazione di un nuovo iPad.

In realtà mancano ancora dati certi per poter avanzare delle ipotesi sensate e secondo The Elec potremmo dover attendere fino al 2026 prima di poter scoprire quali novità ha in riserbo per noi la Mela di Cupertino.