WindTre, l’operatore telefonico di riferimento, ha annunciato una serie di modifiche contrattuali che coinvolgeranno alcuni clienti di telefonia mobile. Questi cambiamenti, che entreranno in vigore a partire da febbraio e aprile 2024, riguardano sia l’aumento del bundle di giga mensili gratuiti che l’incremento dei costi mensili.

A partire dal 15 febbraio 2024, un nuovo gruppo di utenti vedrà un notevole aumento del bundle di giga mensili inclusi nelle loro offerte. L’incremento varierà da un minimo di 30 giga fino a giga illimitati in alcuni casi, offrendo ai clienti un’esperienza di connessione più ricca. È importante sottolineare che questa miglioria avverrà automaticamente, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti interessati.

WindTre: aumento dei costi mensili a partire da Aprile 2024

In concomitanza con l’incremento delle offerte di WindTre, a partire dal 1° aprile 2024, è previsto anche un aumento del costo mensile delle offerte mobile. Gli utenti saranno chiamati a sostenere un costo aggiuntivo di 2 euro al mese rispetto al prezzo attuale. Questo adattamento tariffario si applicherà sia agli utenti con Easy Pay che a coloro che utilizzano l’addebito su credito residuo.

WindTre giustifica queste modifiche contrattuali sottolineando la necessità di investire costantemente nel potenziamento della sua rete mobile. L’obiettivo dichiarato è migliorare le performance e garantire ai clienti una connessione sempre più veloce e stabile. La società fa riferimento anche a “esigenze di mercato” che giustificano la necessità di rivedere le attuali offerte.

Come evitare l’aumento

Per gli utenti interessati all’aumento dei costi, però c’è una via d’uscita. WindTre offre la possibilità di aderire a un’offerta denominata Plus, che mantiene gli attuali costi e contenuti ma include un bonus extra di 1 Giga o 50 SMS ogni mese, senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare questa offerta, i clienti devono inviare un SMS gratuito con la scritta “OPTIN” al numero 40400 entro la data indicata da WindTre .

Diritto di recesso gratuito

Per coloro che desiderano mantenere invariato il proprio piano e non optare per l’opzione Plus, l’operatore offre il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla ricezione dell’informativa sulla rimodulazione via SMS. Il recesso può essere richiesto tramite raccomandata A/R, PEC, presso i negozi WindTre, chiamando il 159 o attraverso il sito ufficiale dell’operatore.