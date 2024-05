BYD ha presentato ufficialmente in Europa e in Italia il nuovissimo SEAL U DM-i. La vettura lanciata dal produttore cinese è la prima ad unire la tecnologia ibrida plug-in (PHEV) con tecnologia Super DM (Dual Mode).

Grazie a questa combinazione, il SUV diventa un valido alleato per tutti gli utenti che vogliono muoversi in maniera efficiente e a basso impatto. Inoltre, trattandosi di una vettura del segmento D, sarà possibile affrontare i lunghi viaggi potendo contare su tutti i comfort.

Veicolo intelligente

BYD SEAL U DM-i permette di sfruttare al meglio la tecnologia che lo caratterizza per ottenere potenza, efficienza e velocità. La “i” che caratterizza il nome è un simbolo che richiama l’intelligenza sui cui si basa la vettura, in quanto incarna i principi della guida intelligente.

La tecnologia proprietaria Super DM (Dual Mode) ha permesso a BYD di raggiungere diversi obiettivi. Il SUV si comporta a tutti gli effetti come un veicolo elettrico, attingendo al motore a combustione interna solo quando indispensabile. Ne consegue che è possibile ottenere una efficienza energetica senza precedenti, con consumi contenuti ed elevate prestazioni.

Quando la batteria è carica, SEAL U DM-i può viaggiare come un EV mentre quando lo stato di carica (SOC) è basso, la marcia procede come un veicolo ibrido. Gli utenti europei potranno scegliere il comportamento della vettura al fine di adattarsi al proprio stile di guida.

SEAL U DM-i è il nuovo SUV ibrido di BYD che sfrutta le migliori tecnologie proprietarie per garantire autonomia, prestazioni e comfort

Versioni

BYD ha realizzato differenti versioni, Design, Boost e Comfort per offrire ai clienti la massima personalizzazione anche nelle motorizzazioni. La versione Design di SEAL U DM-i è caratterizzata da due motori elettrici suddivisi tra 150 kW all’anteriore e 120 kW al posteriore con una batteria BYD Blade da 18,3 kWh. Il motore a combustione interna, invece, è un turbo-benzina da 1,5 litri a ciclo Atkinson in grado di erogare 128 CV. La potenza totale sviluppata tra motori elettrici e termico è di 319 CV con una coppia massima d 550 Nm e quattro ruote motrici.

Le versioni Boost e Comfort condividono parte delle soluzioni tecniche tra cui il motore ibrido di 1,5 litri aspirato da 96 CV e un motore elettrico da 194 CV. Entrambe le varianti possono contare sulla trazione anteriore ma la versione Boost differisce dalla Comfort per la dimensione della batteria. Sulla versione Boost si parla di un kit da 18,3 kWh che diventa da 26,6 kWh per la Comfort, garantendo circa 125 km in mobilità EV.

Estetica Ocean Design

Il nuovo BYD SEAL U DM-i è caratterizzato da linee morbide ed eleganti, caratterizzate da elementi unici del marchio come i fari a forma di U. I designer hanno scelto di utilizzare elementi futuristici per sottolineare l’aspetto high-tech.

Le soluzioni esterne sono in linea con gli interni per comunicare un’atmosfera premium. Gli utenti potranno toccare elementi morbidi con finiture di alta qualità. La pelle vegana è presente sui sedili, sul cruscotto e sui pannelli delle porte, confermando l’altissimi livello di attenzione al dettaglio.

Il debutto ufficiale è previsto a giugno e i prezzi saranno comunicati in seguito.