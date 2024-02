StoreDot, un’azienda israeliana all’avanguardia nel settore, sta compiendo passi da gigante nello sviluppo di batterie estremamente veloci. Le batterie XFC (Extreme Fast Charging) chiamate 100in5, promettono di recuperare 100 miglia (160 km) di autonomia in soli 5 minuti. Una tecnologia che sta attirando l’attenzione di importanti case automobilistiche come Volvo e Polestar.

Di recente, StoreDot ha annunciato un importante avanzamento verso la commercializzazione delle sue batterie ultraveloci. L’azienda ha prodotto con successo la prima cella XFC con formato prismatico, un passo innovativo rispetto alle precedenti celle a sacchetto.

StoreDot rivoluziona le batterie: dalla teoria alla pratica

Ma perché StoreDot ha scelto celle prismatiche? la forma rettangolare e la disposizione a strati offrono una maggiore protezione meccanica e prestazioni ottimali.

La superficie piatta semplifica l’integrazione nei veicoli elettrici, garantendo una migliore gestione termica. StoreDot sostiene che questo formato apporta vantaggi in termini di sicurezza e costi. Il passaggio da celle a sacchetto a quelle prismatiche ha presentato sfide ingegneristiche, ma grazie alla tecnologia sviluppata dal team di StoreDot, queste sfide sono state superate con successo.

Obiettivi ambiziosi: capacità e densità energetica

L’azienda continua a perfezionare la progettazione delle batterie per raggiungere obiettivi ambiziosi, tra cui una capacità della cella fino a 170 Ah e una densità energetica volumetrica di oltre 700 Wh/L.

L’azienda conferma di essere sulla buona strada per produrre le celle XFC in grado di fornire 100 miglia (160 km) in soli 5 minuti entro quest’anno. I piani futuri prevedono batterie che consentiranno di recuperare 100 miglia in 4 minuti nel 2026 e addirittura in 3 minuti nel 2028, grazie a una nuova generazione di batterie.

Il futuro del raffreddamento per batterie ad alta potenza

L’annuncio della produzione della prima cella con formato prismatica segue la presentazione del concetto di un innovativo sistema di raffreddamento chiamato I-Beam XFC. Questo sistema è stato progettato appositamente per garantire la migliore gestione termica delle batterie, con ciascuna cella dotata di un percorso di raffreddamento integrato. Ciò consente di mantenere temperature uniformi durante le sessioni di ricarica ad altissima potenza, rappresentando un passo avanti cruciale nella tecnologia delle batterie ultraveloci di StoreDot.