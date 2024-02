Il mondo dei social media è spesso teatro di fenomeni virali che catturano l’attenzione di milioni di utenti in tutto il globo. Un esempio concreto è quello che sta accadendo con un video diventato virale in pochissime ore. Il video in questione, mostra una serie di formiche che circondano una cassa mentre suona un brano degli AC/DC. Questa clip, ha raggiunto quasi 80 milioni di visualizzazioni e ha rapidamente conquistato l’attenzione degli utenti online.

La spirale della morte delle formiche

Il video è stato originariamente condiviso su TikTok da Gabriel Benício, il quale ha guadagnato quasi 12 milioni di like e oltre 90.000 commenti entro un solo giorno. Per ore gli utenti si sono chiesti se quel video fosse vero, almeno fino a quando non ha confessato la verità. Con un video del dietro le quinte è stato svelato cosa ci cela dietro il video e le sofisticate tecniche di editing utilizzate per poterlo realizzare e dare vita all’illusione delle formiche che girano intorno alla cassa al suono degli AC/DC.

Oltre le straordinarie tecniche utilizzate per realizzarla, l’efficacia dell’illusione risiede nella somiglianza con un comportamento reale di alcune specie di formiche. Il fenomeno noto come “ant mill” o “spirale della morte delle formiche“. Si tratta situazione naturale in cui un gruppo di formiche corre in un cerchio compatto, seguendosi a vicenda in un loop apparentemente infinito.

Questo comportamento può portare alla morte degli insetti coinvolti se il cerchio non viene interrotto. La spirale è innescata da un’interruzione della comunicazione tra le formiche, che di solito si muovono seguendo tracce di feromoni. Se questi segnali chimici vengono persi le formiche, anziché seguire un obiettivo comune, finiscono per inseguire chiunque si trovi davanti a loro, dando vita a un loop infinito che può portare all’esaurimento e alla morte degli insetti coinvolti.

La spirale della morte è un fenomeno intrigante, che non è ancora completamente compreso come si verifichi in ambienti naturali. Per questo il video di Gabriel Benício è particolarmente interessante nonostante il suo essere un falso. In ogni caso, la velocità con cui questo video si è diffuso è la prova di quanto sia rapido il processo di diffusione delle notizie online.