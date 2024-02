Il mondo dei social media è sempre in fermento, e negli ultimi tempi si è focalizzato molto sulla piattaforma TikTok. Anche se è una delle app più utilizzare al momento, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere sfuggiti a molti. Uno di questi riguarda la possibilità di ripristinare i contenuti della sezione “Per te” dell’app.

I video che compaiono automaticamente nella scheda “Home” dell’app di TikTok, grazie agli algoritmi di consiglio, costituiscono a tutti gli effetti uno degli elementi centrali dell’intera esperienza in piattaforma degli utenti. Proprio per questo, veder comparire video che non fanno parte delle proprie preferenze può essere particolarmente fastidioso. TikTok però arriva in soccorso dei suoi utenti con una procedura in grado di resettare la sezione “Per te“.

Come resettare i “Per te” di TikTok

Per iniziare, è necessario fare tap sull’opzione “Profilo” situata in basso a destra nella schermata Home dell’app. Dopo questo primo passaggio, è necessario cliccare sull’icona delle tre righe posizionata nella parte superiore dello schermo. Un pop–up comparirà sullo schermo e consentirà agli utenti di accedere alla sezione “Impostazioni e privacy“.

È qui che si trova l’opzione chiave, denominata “Contenuto e Schermo“. All’interno di questa sezione, è necessario individuare la voce “Preferenze sui contenuti“. Una volta raggiunto questo punto, è possibile cliccare sulla voce “Aggiorna la pagina Per te“. Sarà quest’azione ad avviare il processo di reset dei contenuti nella sezione “Per te“, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il processo è piuttosto semplice. Per avere ulteriori dettagli e seguire le linee guida ufficiali di TikTok, è possibile consultare la sezione risorse direttamente sull’app.

L’abilità di ripristinare la sezione “Per te” su TikTok offre agli utenti un controllo più preciso sul tipo di contenuti che desiderano visualizzare. Questo passo potrebbe essere particolarmente utile per coloro che desiderano personalizzare la propria esperienza su TikTok, adattandola alle proprie preferenze e interessi.

Mentre il dibattito generale si focalizza spesso su altri aspetti, è importante esplorare anche le funzionalità pratiche che le piattaforme offrono agli utenti. La capacità di gestire le preferenze di contenuto su TikTok è un esempio di come gli utenti possono modellare attivamente la propria esperienza digitale.