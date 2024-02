I notebook sono uno strumento fondamentale che deve necessariamente essere presente all’interno delle case di tutti gli italiani, al giorno d’oggi è praticamente impensabile non disporre di un dispositivo di questo tipo, di conseguenza vi proponiamo un’ottima offerta disponibile su Amazon, nel caso in cui non vogliate investire una cifra di denaro particolarmente elevata per l’acquisto.

Il modello disponibile è l’HP Chromebook Plus, in particolare 15-nb0000sl, un vero e proprio Chromebook, ovvero con sistema operativo ChromeOS, che nasce per soddisfare le esigenze di tutti coloro che non sono disposti a spendere troppo e sono alla ricerca di un device che possa svolgere senza problemi le operazioni di base. Il prodotto è dotato di un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD, affiancato a sua volta dal processore Intel Core i3-N305, con 8GB di RAM LPDDR5 ed una memoria interna di 128GB.

HP Chromebook Plus: un notebook economico

Se siete interessati ad un notebook economico, allora il Chromebook Plus di HP fa sicuramente al caso vostro, infatti il prodotto viene commercializzato ad un prezzo di listino di 529 euro, per poi venire ridotto direttamente da Amazon, con una delle sue tantissime offerte speciali, sino a raggiungere il valore finale di soli 419 euro (riduzione del 21%). Lo potete acquistare qui.

Il notebook ha dimensioni di 52 x 30,5 x 6,9 centimetri, con un peso che si aggira su 1,69kg, ottimo per la portabilità, così da rendere la vita molto più facile a tutti, nell’idea comunque di poter trasportare facilmente il prodotto ad esempio all’interno di uno zaino. Sui bordi troviamo comunque una connettività sufficientemente fornita, rappresentata da due USB type-C (utilizzate anche per l’alimentazione del device), una USB type-A da 5GBps, per finire con jack da 3,5mm e lettore microSD.