Una moderatrice ha rivelato quali sono i peggiori contenuti di TikTok, quelli che sono immediatamente puniti con il ban, ovvero con la rimozione proprio da parte di un moderatore.

Sempre più persone negli ultimi anni hanno deciso di iniziare ad utilizzare TikTok, c’è chi lo usa semplicemente per usufruire del servizio, e c’è chi lo usa per postare i propri video, nella speranza di diventare famoso. Una scelta dettata dalla volontà di voler emergere sfruttando l’algoritmo intelligente del servizio di ByteDance, che dà modo anche a dei neofiti di creare video in grado di ottenere subito centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Quando però si usa una piattaforma bisogna essere attenti alle regole che quest’ultima ha, regole da dover rispettare per non rischiare che il contenuto postato sia rimosso. In particolare, di recente una moderatrice di TikTok ha parlato ai microfoni di Fanpage e ha svelato alcune interessanti informazioni in merito ai contenuti vietati di un video TikTok.

Ecco quali sono i peggiori contenuti di TikTok

Fanpage.it ai suoi microfoni ha avuto il piacere di intervistare una moderatrice di TikTok Italia, la ragazza ha parlato dei principali retroscena della piattaforma di ByteDance in merito a ciò che si può e non si può dire quando si decide di pubblicare un nuovo video.

La moderatrice continua spiegando quanto il suo lavoro sia indispensabile ai fini di un utilizzo corretto del social network, la ragazza parla di video che non vorreste mai vedere e che sono prontamente rimossi dall’azienda. Quando si parla dei peggiori contenuti di TikTok ci si riferisce ad argomenti particolarmente sensibili, come stupri, abusi su minori, suicidi e autolesionismo, oltre che di razzismo e cyberbullismo.

Stiamo parlando di una persona che passa otto ore al giorno, come un normale turno di lavoro in ufficio, a visionare tutto ciò che viene pubblicato all’interno della piattaforma. “Ho avuto modo di guardare video di bambini violentati da animali, clip di un padre che girava per strada con in mano la testa mozzata di sua figlia e tanto altro” le parole shock della moderatrice. Bisogna eliminare e a prendere provvedimenti per quegli account che mettono online video non in linea con le regole del servizio, anche i commenti non sono esenti da questo trattamento, in particolare se trattano temi pericolosi come quelli sopracitati.