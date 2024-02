Per il colosso sudcoreano Samsung è stato un periodo decisamente importante. Solo da qualche giorno, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale la sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S24. Tuttavia, l’azienda sta comunque pensando già all’arrivo di nuovi dispositivi di diverse categorie. Uno di questi sarà il prossimo wearable Samsung Galaxy Fit 3 e, nel corso delle ultime ore, l’azienda ha rivelato numerosi dettagli a ridosso del debutto ufficiale.

Samsung Galaxy Fit 3, emergono numerosi dettagli prima del debutto ufficiale

Fra pochi giorni il colosso sudcoreano Samsung annuncerà in veste ufficiale un nuovo dispositivo wearable. Come già detto in apertura, ci riferiamo al nuovo Samsung Galaxy Fit 3. Di quest’ultimo l’azienda ha voluto rivelare quasi tutta la scheda tecnica, ad eccezione della disponibilità sul mercato e del prezzo di vendita ufficiale.

Stando ai teaser appena pubblicati in rete, il nuovo wearable di casa Samsung vanterà la presenza di un display rettangolare. Si tratterà di un pannello SuperAMOLED con una diagonale da 1.6 pollici e con una risoluzione pari a 256 x 402 pixel. Il wearable sarà realizzato con materiali plastici (come il cinturino in silicone) mentre la cassa dovrebbe essere di alluminio.

Trattandosi di un dispositivo di questo tipo, non mancherà la possibilità di monitorare numerose attività sportive differenti. Rimarrà poi la possibilità di monitorare diversi parametri, tra cui il sonno, lo stress e il battito cardiaco. Dal punto di vista software, l’interfaccia sarà piuttosto semplice e personalizzabile, dato che si potrà scegliere tra più di 100 watch faces differenti. Con il nuovo wearable di Samsung, sarà inoltre possibile monitorare tutte le notifiche in arrivo sul proprio smartphone. Tuttavia, sembra che mancheranno all’appello alcune chicche, tra cui il GPS, il microfono ed il chip NFC.

Insomma, conosciamo praticamente quasi tutto su questo nuovo wearable di casa Samsung. Non ci resta che attendere la presentazione per scoprire il prezzo di vendita.