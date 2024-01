Apple sta già lavorando allo sviluppo dei nuovi iPhone 16. I flagship della mela saranno caratterizzati dalla presenza del chipset A18 Pro, la versione evoluta del SoC A17 Pro equipaggiato sull’attuale generazione di device top di gamma.

Secondo alcuni nuovi report, l’azienda ha avviato i test sul chipset attraverso i primi benchmark sulla piattaforma Geekbench 6. Stando a quanto emerso fino ad ora, i risultati per il chipset A18 Pro sembrano di gran lunga superiori alle aspettative.

Gli analisti hanno riscontrato che le Apple ha lavorato per migliorare le prestazioni del SoC. Tuttavia, gli ingegneri della mela sono riusciti ad apportare miglioramenti significativi nelle prestazioni single-core rispetto alla precedente generazione.

Apple sta ottimizzando gli iPhone 16 e per renderli incredibili utilizzerà il chipset A18 Pro, il SoC più potente di sempre

I punteggi registrati dal chipset A18 Pro sono di 3.500 nel test in single-core e di 8.200 in quello multi-core. Emerge chiaramente l’incremento di potenza rispetto al SoC A17 Pro che ha ottenuto rispettivamente punteggi di 2.906 e 7.231 nei due test.

A questo incremento prestazionale, bisogna aggiungere anche un importante cambiamento da parte di Apple. L’azienda di Cupertino sembra intenzionata ad utilizzare il SoC A18 Pro su tutti i modelli di iPhone 16.

Questo significa che i modelli base, Plus e Pro saranno spinti tutti dal chipset di nuova generazione. Il cambiamento è sostanziale in quanto, ricordiamo che il brand della mela ha utilizzato su iPhone 15 e 15 Plus il chipset A16 Bionic mentre su iPhone 15 Pro e 15 Pro Plus il più prestazionale SoC A17 Pro. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.