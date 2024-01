OnePlus annuncia oggi ben tre nuovi dispositivi, stanno per arrivare sul mercato OnePlus 12, OnePlus 12R e gli auricolari true wireless OnePlus Buds 3, nel corso dell’evento “Smooth Beyond Belief“. Scopriamoli meglio da vicino con tutte le loro specifiche tecniche.

OnePlus 12

Lo abbiamo atteso a lungo, e finalmente è arrivato stiamo parlando di OnePlus 12, il top di gamma con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (pronto a migliorare del 30% le prestazioni della CPU e del 25% della GPU), equipaggiato con 16GB di RAM LPDDR5X e ben 512GB di memoria interna UFS 4.0. Nella parte anteriore si trova un ampio display 2K ProXDR con refresh rate a 120Hz, ed una luminosità massima che può arrivare fino a 4500 nit.

Non ci saranno problemi di surriscaldamento, con il sistema di raffreddamento Dual Cryo-Velocity VC, con dissipazione capillare 3D ed un design VC doppio, che va a rivoluzione il flusso refrigerante, così da riuscire a ridurre il surriscaldamento. Non manca chiaramente il supporto alla SUPERVOOC Endurance Edition da 100W, che ricarica una batteria da 5400mAh, con tempi incredibili: 26 minuti dallo 0 al 100% (e supporto ricarica wireless a 50W).

Il comparto fotografico è rappresentato dal sensore Hasselblad for mobile di quarta generazione, con grandangolare Sony LYT-808, periscopio da 64MB 3x ed altre specifiche tecniche di alto livello, come USB 3.2 Gen1, audio spaziale 3D o acqua-touch.

OnePlus 12R

OnePlus 12R va ad unire un software veloce e fluido con un hardware di ottimo livello, il display è LTP 4.0, il primo al mondo, che permetterà di scendere dinamicamente fino ad una frequenza di aggiornamento di 1Hz (ed un massimo di 120Hz), con reazione anche allo swipe dell’utente stesso. Alle sue spalle troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core con processo produttivo a 4 nanometri, ma anche una configurazione di base eccellente: 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS4.0.

La batteria è un componente da 5500mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 100W (ricarica completa in 26 minuti), e lo stesso sistema di raffreddamento di OnePlus 12. In ultimo, il comparto fotografico è capitanato dal sensore Sony IMX890 da 50 megapixel, uno dei più popolari.

OnePlus Buds 3

Riprendendo lo stile “Never Settle”, le OnePlus Buds 3 puntano ad innalzare il livello qualitativo della fascia media, fornendo una qualità sonora incredibile. All’interno trovano posto woofer da 10,4 millimetri e tweeter da 6 millimetri, per una risposta in frequenza da 15 a 40kHz, che porta a bassi potenti, acuti nitidi e voci definite alla perfezione. Non manca il codec Bluetooth LHDC 5.0 e la certificazione JAS, per l’audio wireless Hi-res.

La cancellazione del rumore arriva fino a 49dB, con selezione automatica delle scene, in modo da garantire l’ANC perfetta in base all’ambiente circostante. L’autonomia raggiunge 10 ore con singola ricarica (senza ANC), ma pieno supporto alla ricarica rapida, infatti con il collegamento di soli 10 minuti si otterranno fino a 7 ore di riproduzione.

Prezzi

OnePlus 12 sarà in vendita a 1099 euro, mentre OnePlus 12R a soli 699 euro, presso tutti i principali rivenditori di telefonia. Coloro che acquisteranno OnePlus 12 entro il 5 Febbraio potranno avere uno sconto di 100€ e ricevere anche un voucher da 150€ da spendere su un Oppo Store (solo il voucher da 100€ per coloro che acquisteranno uno OnePlus 12R).

E’ previsto inoltre un regalo, per coloro che acquisteranno OnePlus 12 nella versione da 16/256GB (ma solo OnePlus.com) entro il 25 gennaio, infatti si avranno gratis una cover, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 e le cuffie Bang&Olufsen Beocom Portal.