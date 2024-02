Il mondo dei provider di telefonia mobile si anima con l’arrivo delle irresistibili offerte di WindTre. L’operatore italiano ha lanciato la sua nuova gamma, WindTre GO Digital, pensata per coloro che desiderano cambiare operatore e godere di vantaggi esclusivi.

WindTre GO Digital offre una varietà di opzioni, con tariffe che iniziano da soli €6.99 al mese. I nuovi clienti che richiedono la portabilità del loro numero avranno accesso a offerte esclusive, rendendo l’esperienza di passaggio all’omonimo operatore ancora più allettante.

WindTre: Vantaggi per i nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori

Se provieni da Iliad, Fastweb o altri operatori, sei fortunato! WindTre riserva due offerte esclusive per te:

WindTre GO 75 M Digital:

– Fino a 75 GB di traffico dati;,

– Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazional;

– Fino a 50 SMS, tutto a soli €7.99 al mese.

Ma con il pratico metodo di pagamento automatico Easy Pay, è possibile ottenere

fino a 150 GB di traffico dati, chiamate illimitate e 50 SMS, sempre a €7.99 al mese.

Esclusivi vantaggi per chi cambia da Vodafone, TIM, Very Mobile, ho Mobile e Kena

Se invece state pensando di passare da altro operatore telefonico Vodafone, TIM, Very Mobile, ho Mobile o Kena, a WindTre, l’operatore ha riservato numerose offerte simili a quelle elencate precedentemente. Con tariffe a partire da €6.99 mensili, consultabili comodamente sul sito ufficiale.

Con un’ampia gamma di offerte, l’operatore sembra pronta a conquistare vecchi e nuovi clienti offrendo tariffe competitive e vantaggi su misura. Se state valutando la decisione di cambiare operatore, prendetevi il tempo di esplorare le opzioni offerte da WindTre GO Digital e scegliete quella che meglio si adatta alle vostre esigenze e necessità.

Restate connessi per essere sempre aggiornati su moltissime altre offerte per la linea mobile e fissa proposte dai più grandi leader del settore delle telecomunicazioni italiano. Vantaggi esclusivi a prezzi super convenienti.