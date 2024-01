Amazon FOLLE: Google Pixel 8 in SUPERSCONTO solo per ORA

Se stai cercando un nuovo smartphone all’avanguardia, l’offerta speciale su Amazon per il Google Pixel 8 potrebbe catturare la tua attenzione. Disponibile in rosa con una capacità di archiviazione di 128 GB, il dispositivo è proposto a soli 699,00€ anziché 748,99€. Lo smartphone è disponibile in altre colorazioni, ma questa particolare tonalità di rosa lo rende ancor più affascinante ed elegante.

Il Google Pixel 8 è alimentato dal potentissimo chip Google Tensor G3, rendendolo veloce ed efficiente. L’intelligenza artificiale di Google offre assistenza personalizzata durante l’intera giornata, adattandosi alle tue esigenze. Con un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici, il Pixel 8 offre colori nitidi e vivaci, oltre a dettagli minuziosi. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura uno scorrimento più fluido e un’esperienza visiva superiore.

Caratteristiche complete del Pixel 8 in promo su Amazon

La batteria adattiva del Pixel 8 può durare oltre 24 ore, e attivando il risparmio energetico estremo, addirittura fino a 72 ore. Inoltre, la ricarica è molto più veloce rispetto ai modelli precedenti. E la fotocamera? La funzione “Scatto Migliore di Pixel” combina foto simili in un’unica immagine bellissima, assicurando che tutti i soggetti appaiano al loro meglio. Questo rende la fotografia più accessibile anche per i principianti. La “Gomma Magica per Audio” utilizza anche l’intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori fastidiosi come quelli delle automobili e del vento, enfatizzando invece i suoni desiderati.

Sfruttando le funzionalità Foto Notturna e Astrografia uniche di Pixel, puoi catturare foto straordinarie di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora. Grazie alla VPN di Google One integrata, il Pixel 8 contribuisce a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che stai utilizzando. Con un mix di potenza, display di alta qualità, funzionalità fotografiche avanzate e una batteria affidabile, il Google Pixel 8 rappresenta un’opzione ideale per chi cerca uno smartphone all’avanguardia. Approfitta dell’offerta limitata su Amazon e aggiorna il tuo dispositivo a un prezzo speciale. Acquistandolo nell’immediato potrai non solo avere questo fantastico sconto, ma se sei membro Prime potrai provare le sue eccezionali funzioni direttamente a casa tua domani stesso! Per qualsiasi problematica, basta effettuare la procedura di reso nella sezione “ordini” dello store.