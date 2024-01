Dei ricercatori italiani hanno cercato di determinare il perché dello scodinzolamento dei nostri amici a quattro zampe. Nonostante i cani siano fedeli compagni dell’uomo da ormai migliaia di anni, alcuni loro comportamenti sono ancora a noi sconosciuti. Ad esempio, perché i cani scodinzolano?

I cani ci dimostrano sempre affetto tramite varie manifestazioni. Adesso, grazie al progresso scientifico, stiamo riuscendo a “decifrare” vari loro comportamenti. Sul perchè i cani scodinzolano per esempio, si è scoperto che se la coda si muove prevalentemente a destra, l’animale sta provando emozioni positive. Mentre il contrario, ovvero se la coda si sposta prevalentemente a sinistra si tratta di emozioni negative. Ma come è potrebbe essere nato questo tipo di comportamento?

Cani: perché scondinzolano?

Ci sono varie teorie, ad esempio si dice che i cani scodinzolano per via di una “selezione naturale inconsapevole” da parte dell’uomo. In parole povere, l’uomo, preferiva probabilmente dei cani che scodinzolavano più frequentemente. Perciò con il passare degli anni è stata fatta una sorta di selezione naturale. Questa preferenza da parte nostra è dovuta probabilmente alla tendenza di essere attratti da movimenti ritmici; come appunto lo scodinzolare di un cane.

Secondo un altra teoria, potrebbe essere una questione genetica. Ovvero dopo sempre una sorta di selezione naturale avvenuta per docilità, l’anatomia della coda potrebbe essere stata modificata rendendo più visibile e necessario lo scodinzolio della coda. Dunque l’uomo risulta il principale responsabile per questi cambiamenti anatomici e comportamentali.