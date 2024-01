Samsung Galaxy AI: sarà gratis!

Samsung sembra prossima ad annunciare il fatto secondo il quale le nuovissime features di intelligenza artificiale diventeranno a pagamento; ma ancora non si sa quando con precisione. Alcune fonti o voci trapelate però fanno presagire l’avvento di questa scelta per il 2026; il che ci lascia pensare che prima di quella data, tutte le funzionalità dovrebbero restare gratuite.

Andando infatti ad approfondire un po’, se entriamo nel sito ufficiale della Samsung possiamo notare una sezione che recita: “Le funzionalità Galaxy AI saranno fruibili gratuitamente tramite i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano almeno fino al 31 dicembre 2025”.

Samsung Galaxy AI: su quali modelli sarà presente?

La nota azienda sud-coreana ha anche specificato che la loro AI dedicata presto sbarcherà anche su alcuni dei loro dispositivi già in commercio. I dispositivi in questione sono i seguenti, nonché i loro top di gamma:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Non possiamo negare che la multinazionale asiatica non sia stata schietta e chiara; l’unico nodo da sciogliere potrebbe essere quello legato alla linea Galaxy Tab S9.

Non si sa ancora con precisione se questa nuova integrazione riguarderà solo un modello in questione o l’intera linea di tablet per quel modello. Ma facendo alcuni piccoli conti, possiamo ben notare come la linea dei 3 tablet S9 presenti la stessa medesima architettura hardware, è molto probabile che questa modifica venga applicata su tutti i dispositivi. Resta comunque un dato da prendere con le dovute pinze, perché l’unica in grado di poterci fornire dati reali e attendibili, è solo la stessa Samsung.