Spendi poco ed hai fino a 150 GIGA con TIM ogni mese

Tenere alta l’asticella per quanto riguarda il mondo delle offerte mobili di telefonia, è davvero molto difficile. Purtroppo, ma anche ovviamente, gli utenti cercano sempre quello che è più vantaggioso in termini di prezzi e contenuti. È pertanto semplicissimo che cambino gestore di continuo. Di tutto questo ne ha avuto riscontro anche un gestore famoso TIM che negli ultimi anni infatti ha perso tantissimi clienti per via di questa forte inflessione.

Oggi le cose sono totalmente diverse, siccome sono almeno 15 i provider degni di nota per via dei loro prezzi e dei loro contenuti. Tra questi ormai si afferma come uno dei migliori ancora una volta TIM, che infatti è riuscito a dare uno strappo decisivo con le sue offerte.

TIM porta agli utenti le due nuove offerte da scegliere, ecco cosa contengono le Power

Lanciare di nuovo le famose Power era quello che serviva per riportare dalla propria parte tanti vecchi clienti che erano scappati via. Ovviamente il gestore italiano non ha perso tempo e quindi anche a gennaio 2024 al lancia le due promo. La prima, ovvero la Power Iron, è quella che costa solo 6,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore ma soprattutto 100 giga in 4G per navigare in Internet.

La seconda si chiama invece Power Supreme Web Easy e include al suo interno gli stessi contenuti ma con 150 giga. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

L’offerta, gratis per il primo mese, è destinata solo a chi viene da Iliad o da un gestore virtuale.