In un mercato dei tablet sempre più in decadenza, non lo diciamo noi, ma gli effettivi numeri di vendita, uno dei modelli che ancora oggi riesce a distinguersi dalla massa è senza ombra di dubbio Apple iPad, acquistabile per poco tempo a prezzo scontato su Amazon.

Il dispositivo disponibile in promozione è iPad di decima generazione, precisamente la variante commercializzata nel corso del 2022, che prevede 64GB di memoria interna, e sopratutto la connessione solo WiFi. Ciò sta a significare che il prodotto non dispone di uno slot per la SIM, l’unico modo per collegarsi alla rete consiste nell’utilizzo del WiFi di casa.

Scoprite subito i codici sconto Amazon ed anche le nuove offerte speciali, con il nostro canale Telegram ufficiale.

Apple iPad 2022: ecco quanto costa su Amazon

Al giorno d’oggi pensare di acquistare un Apple iPad da 10,9 pollici con connessione solo WiFi, risulta essere molto più semplice di quanto immaginiate, poiché il prezzo di vendita finale di Amazon non è così elevato quanto temuto. Nello specifico parliamo di 519 euro, per la variante descritta nell’articolo, con un risparmio di circa 70 euro sul prezzo consigliato di 589 euro. Per acquistarlo dovete collegarvi direttamente a questo link.

La strada intrapresa da Apple consiste nel lanciare una serie di modelli con design rinnovato, in particolar modo parliamo di colori pastello molto più giovanili e moderni. La variante descritta nell’articolo si affida direttamente alla colorazione Azzurro, ma nulla vi vieta di scegliere tra bianco, giallo o salmone, che sono le altre soluzioni attualmente disponibili. Ricordiamo, infine, che la memoria interna non è espandibile, come per tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino.