Illusioni ottiche, ecco alcune immagini che non vi faranno dormire la notte

Le illusioni ottiche sono delle immagini straordinarie, eccone alcune talmente strabilianti da non farvi dormire la notte

Le illusioni ottiche sono delle immagini incredibili che riescono a ingannare il nostro cervello e il nostro apparato visivo grazie a giochi di prospettiva.

Si tratta di immagini molto particolari in grado di farci vedere cose che non esistono nella realtà, oppure che esistono ma in modo diverso.

Ci sono stati diversi studi a riguardo e spesso le illusioni vengono usate nel campo della psicologia e della medicina per studiare proprio il funzionamento dell’organo cerebrale.

Le illusioni ottiche sono diverse e possono essere di natura cognitiva, percettiva e ottica, in base alle cause da cui nascono.

Illusioni ottiche, ecco le più affascinanti e intriganti

Ecco alcune delle illusioni ottiche più incredibili e affascinanti.

Questo cubo è un’illusione che fa parte di una categoria chiamata proprio figure impossibili. Questa figura infatti viola completamente le regole classiche della geometria e i lati posteriori vengono percepiti come anteriori.

Quest’immagine, definita come l‘illusione del gradiente, è molto particolare. La barra al centro viene percepita come sfumata ma in realtà, se noi la isolassimo, potremmo notare che è tutta della tonalità dello stesso grigio.

Quest’immagine è composta da rette orizzontali, formate da quadrati bianchi e neri, che danno l’illusione di non essere parallele, ma in realtà lo sono e come l’inganno è dato da un’illusione percettiva.

Quest’immagine, denominata ‘I serpenti rotanti’, fa parte di una serie di illusioni che prendono il nome di illusioni in movimento poiché i serpenti appaiono in movimento mentre il punto centrale ci appare fermo. Si tratta di un perfetto esempio di illusione da deriva periferica.