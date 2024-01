Android Auto: interessanti novità in arrivo per le notifiche

Il servizio di infotainment di Google, Android Auto, continua a trasformarsi con una serie di funzionalità per migliorare e ridefinire l’esperienza degli utenti durante la guida.

Android Auto, il servizio di infotainment di Google, sta attraversando un periodo di significative trasformazioni, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti. Al contrario di altre piattaforme, Google spesso permette agli utenti di sperimentare tali miglioramenti gradualmente, attraverso test sia nel canale Beta che successivamente nella versione stabile dell’app.

Una delle recenti aggiunte, già presente nella versione precedente dell’app, riguarda la possibilità di visualizzare simultaneamente i distributori di benzina e le stazioni di ricarica. Inoltre, Google sta lavorando per rivoluzionare l’interazione con Google Assistant per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida. E non solo. Una nuova, recentissima novità, attualmente presente sulle auto di alcuni utenti, si focalizza sulle notifiche presenti su Android Auto.

I cambiamenti in arrivo per Android Auto

Questa nuova funzione, particolarmente degna di nota, riguarda la modalità di visualizzazione delle notifiche. In precedenza, le notifiche venivano contrassegnate da un numero sulla barra delle applicazioni, indicando quanti messaggi o avvisi erano stati ricevuti dal dispositivo durante la guida. Secondo i report degli utenti, però, sembra che Google stia considerando l’eliminazione di questo indicatore numerico, sostituendolo con un semplice punto.

L’obiettivo di questo cambiamento non è ancora chiaro. Potrebbe essere una mossa per semplificare e pulire l’interfaccia di Android Auto, eliminando elementi che potrebbero distrarre durante la guida. C’è da dire però che l’indicatore numerico offre un’informazione immediata sul numero di notifiche ricevute, e la sua rimozione solleva domande sulla praticità di questa modifica.

Le immagini fornite dagli utenti mostrano l’attuale implementazione, in cui un punto sostituisce l’indicatore numerico. Sebbene sia probabile che questa modifica possa essere soggettiva e basata sulle preferenze individuali, l’utilità dell’indicatore numerico è innegabile.

Non è ancora chiaro se, quando questa modifica diventerà disponibile per tutti gli utenti, ci sarà la possibilità di scegliere tra diversi tipi di contatori per le notifiche, anche se sembra improbabile che Google offra questa opzione.

Va notato che questa novità non sembra essere vincolata a una versione specifica di Android Auto. Alcuni utenti potrebbero già visualizzare il nuovo contatore delle notifiche, mentre altri potrebbero trovarsi ancora nella fase di transizione.

Per coloro che desiderano esplorare in anticipo tutte le ultime innovazioni di Android Auto, è possibile iscriversi al canale Beta. Alternativamente, gli utenti possono rimanere nel canale stabile, effettuando l’installazione direttamente dal Google Play Store.