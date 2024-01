DAZN è una piattaforma streaming che offre il meglio degli eventi sportivi in Italia, comprese le 380 partite di calcio della Serie A.

In Italia la piattaforma è stata lanciata per la prima volta nel 2017 e ha scatenato non poche polemiche a causa di problemi tecnici durante la trasmissione delle partite, dei costi degli abbonamenti e dei diritti televisivi.

Per usufruire dei servizi della piattaforma è infatti necessario sottoscrivere un abbonamento. Si può scegliere tra:

PIANO STANDARD : consente di registrare ben sei dispositivi e la visione contemporanea di due dispositivi diversi che però siano registrati alla stessa rete Wi-Fi, a 34,99 euro al mese

: consente di e la che però siano registrati alla stessa rete Wi-Fi, PIANO PLUS : consente di registrare fino a sette dispositivi e la visione contemporanea di due dispositivi diversi e in luoghi diversi , a 49,99 euro al mese

: consente di e la , PIANO START: consente di guardare sport multipli come la stagione di basket italiano ed europeo, a 11,99 euro al mese

DAZN, come guardare gratis alcuni eventi sportivi

Recentemente DAZN ha dato il via anche in Italia alla visione di alcuni eventi sportivi in modo del tutto gratuito, senza l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento.

Oltre gli highlights, alcuni di questi eventi saranno le partite dell’Emirates FA Cup, della Liga Portugal Betclic, della LALIGA EA Sports e della Champions League di pallavolo sia maschile che femminile.

Tra gli eventi sportivi più attesi, da poter guardare gratis, compaiono l’atteso incontro tra Cristiano Ronaldo e Messi nella Riyadh Season Cup e la partita di FA CUP tra Tottenham e Manchester City.

Per usufruire degli eventi sportivi gratuiti è necessario registrarsi sulla piattaforma di DAZN.