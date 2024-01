Il team di sviluppatori di Android Auto, piattaforma di Google dedicata a rendere più sicuri e comodi gli spostamenti in auto, ha, di recente, rilasciato la versione beta 11.2. Questo arriva dopo il lancio di Coolwalk, un’attesa nuova interfaccia che ha segnato l’inizio del 2023. Malgrado non siano stati rilasciati changelog ufficiali, sembra che il team stia concentrando i propri sforzi su miglioramenti generali e correzioni di bug. Dimostrando, in questo modo, un impegno costante nell’evoluzione della piattaforma.

Android Auto: Novità nella versione 11.2 Beta da non perdere

Per la versione beta 11.2 di Android Auto anche se non sono state specificate le modifiche apportate, è probabile che gli sviluppatori abbiano lavorato su aspetti come il miglioramento della funzione Non disturbare e l’ottimizzazione della Modalità scura. Ovvero temi già affrontati nelle versioni precedenti.

Gli utenti possono trovare il link per scaricare la versione 11.2 beta su APK Mirror, garantendo così un’anticipazione delle nuove funzionalità e correzioni di bug in arrivo.

È importante notare però che le versioni beta potrebbero comportare instabilità o errori occasionali. Per un’esperienza più stabile, gli utenti possono optare per la versione stabile disponibile sul Google Play Store.

Insomma, Android Auto resta un compagno essenziale per coloro che cercano un’esperienza di guida più sicura e connessa.

Infatti l’app, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione del conducente sulla strada, sfrutta le potenzialità di Google Assistant per gestire aspetti multimediali e comunicazioni. Gli aggiornamenti costanti evidenziano l’impegno di Google nel fornire un servizio sempre più efficiente e all’avanguardia per migliorare l’esperienza di guida degli utenti.