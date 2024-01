TIM aumenta i CONTENUTI nelle offerte, ecco di quanto

Tutti gli utenti che in un certo qual modo hanno sempre avuto paura degli aumenti di prezzo, faranno bene a temerli anche adesso. TIM ha scelto infatti di aumentare alcune delle sue offerte, però con un vantaggio.

Tutti coloro che si ritroveranno a pagare di più ogni mese infatti potranno beneficiare o di giga in più o del 5G attivabile in maniera perpetua. Attualmente gli aumenti riguarderanno un surplus di 1,99 € al mese per le promo designate, tra cui quelle con giga illimitati e quelle che non sono sotto tariffa TIM Unica. I clienti coinvolti dunque non si troveranno solo a dover essere tristi, siccome l’aumento di prezzo comporterà anche delle aggiunte. Ci sarà infatti un aumento del costo mensile ma per alcuni un aumento dei giga e la possibilità di beneficiare del massimo standard di rete.

TIM lancia le sue rimodulazioni, ora gli utenti sono arrabbiati

Tutti gli utenti che stavano aspettando novità da parte TIM, si ritrovano adesso ad averne in due sensi: un aumento di prezzo e un miglioramento dei contenuti. Il famoso gestore italiano infatti si ritrova ad aumentare il prezzo di alcune promozioni di 1,99 € al mese conferendo però anche la possibilità di avere qualcosa in più.

Nel primo caso, coloro che non hanno l’offerta con giga illimitati o che non hanno attivato la tariffa TIM Unica, possono beneficiare di 50 giga in più ogni mese. Per attivare i contenuti in aggiunta, bisognerà inviare un messaggio al 40916 con scritto “50GIGAON“.

Lo stesso avverrà per chi invece ha giga illimitati e vorrà attivare il 5G: bisognerà inviare un messaggio allo stesso numero con scritto “5GON“.