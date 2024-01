Esistono delle funzionalità molto interessanti che potrebbero tornare utili pur non essendo effettivamente parte di WhatsApp. Allo stesso tempo queste sono legate alla celebre piattaforma di messaggistica, che in un certo qual modo potrebbe non essere d’accordo.

Ovviamente non c’è nulla di illegale in tutto questo: si tratta di applicazioni di terze parti che non infrangono in alcun modo le regole o la legge.

WhatsApp, con queste tre funzioni cambia tutto: potete spiare, essere invisibili e recuperare i messaggi

Tutti gli utenti che almeno una volta si sono ritrovati a dover fare i conti con un messaggio cancellato in una chat con uno o più interlocutori, potranno ora risolvere. Basterà infatti scaricare subito l’applicazione di terze parti WAMR, che permetterà di recuperare ogni messaggio che gli utenti elimineranno. Ovviamente l’applicazione non è “retroattiva”, per cui si potranno recuperare solo i messaggi cancellati dopo la sua installazione.

L’altra applicazione molto famosa che consente di passare sotto traccia si chiama Unseen. Con questa virgola si potranno leggere i messaggi WhatsApp al di fuori della piattaforma reale, così da non risultare online. Ovviamente anche l’ultimo accesso resterà ignoto, praticamente bloccato all’ultima volta che si è aperto WhatsApp.

L’ultima applicazione, probabilmente la più interessante, è Whats Tracker. Con questa gli utenti possono scoprire quando un contatto entra o esce, ricevendo una notifica diretta. Se il vostro compagno entrerà su WhatsApp, potrete saperlo in diretta. Ovviamente tutte e tre le applicazioni sono totalmente gratuite per gli utenti che decidono di scaricarle dal web avendo un telefono Android.