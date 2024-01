TerraMaster Introduce Duple Backup: Innovazione Avanzata per la Protezione dei Dati su Dispositivi TNAS

TerraMaster ha recentemente lanciato il nuovo strumento di recupero dati Duple Backup, una soluzione innovativa pensata per migliorare la sicurezza dei dati sui dispositivi TNAS.

Questo strumento è stato sviluppato specificamente per utenti domestici e aziendali, con l’obiettivo di fornire un backup potente e versatile.

Caratteristiche Principali del Duple Backup:

Backup Regolare: Consente agli utenti di eseguire backup periodici di dati importanti all’interno di TNAS, assicurando che possano essere ripristinati in caso di perdita o danneggiamento. Destinazioni Multiple per il Backup: Duple Backup supporta diverse opzioni, tra cui backup su altri dispositivi TNAS locali, server di file, server Rsync o WebDAV remoti, e integrazione con cloud storage famosi come Amazon S3, Alibaba Cloud OSS, Google Drive e OneDrive. Modalità di Backup Multiple: Include modalità incrementale, speculare, multi-versione e mista, offrendo agli utenti flessibilità nella scelta del metodo di backup più adatto alle loro esigenze. Duple Backup Vault: Si tratta di un’applicazione server che consente a Duple Backup di collegarsi ad altri dispositivi TNAS, garantendo sincronizzazione e interazione funzionale tra le applicazioni Duple Backup e Duple Backup Vault. Recupero da Disastri: In caso di guasti hardware o malfunzionamenti del sistema su dispositivi TNAS, Duple Backup permette un rapido ripristino dei dati perduti. Sicurezza dei Dati Rafforzata: L’associazione tra TerraMaster Centralized Backup e Duple Backup crea una forte difesa per la sicurezza dei dati, permettendo agli utenti di aggregare vari dati da dispositivi Windows, server di file e macchine virtuali a TNAS per una gestione e un recupero centralizzati.

Il lancio del F4-424 Pro, in combinazione con il Duple Backup, rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza dei dati per le imprese, supportando backup fuori sede o su cloud e migliorando la sicurezza dei dati su dispositivi TNAS. La collaborazione tra TerraMaster Centralized Backup e Duple Backup garantisce una protezione completa dei dati, assicurando la sicurezza e l’integrità dei dati in qualsiasi situazione.