Huawei Nova Y72 in arrivo come possibile re-branded

A quanto pare il produttore tech Huawei sta per annunciare un nuovo smartphone di fascia media e questa volta per il mercato sudafricano. Stiamo parlando in particolare del prossimo Huawei Nova Y72 e sembra che ci troveremo di fronte sostanzialmente ad una versione re-branded di un altro device dell’azienda. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Huawei sta per annunciare il nuovo Huawei Nova Y72, un nuovo re-branded

Il produttore tech Huawei presenterà nel corso delle prossime settimane un nuovo smartphone di fascia media, cioè il prossimo Huawei Nova Y72. Come già accennato in apertura, sembra che ci troveremo di fronte ad una versione re-branded di un altro smartphone presentato qualche tempo fa dall’azienda. Si tratterebbe in particolare di Huawei Enjoy 70.

Nonostante si tratti di un re-branded, sembra che i due smartphone condivideranno non solo le specifiche, ma anche le linee estetiche ed il design. Sul fronte ci sarà infatti un ampio display con un notch a goccia centrale, mentre sul retro sarà presente un modulo fotografico che comprenderà due sensori fotografici più un flash LED. Per il resto, sembra che le specifiche tecniche saranno pressoché identiche tra i due dispositivi. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Huawei Nova Y72 – presunte specifiche tecniche

Display con una diagonale da 6.75 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz

Processore Huawei Kirin 710A (solo supporto al 4G)

Batteria con una capienza di 6000 mah

Doppia fotocamera posteriore con un sensore fotografico principale da 50 MP

Sistema operativo Android con interfaccia utente EMIUI

Colorazioni disponibili Green e Black

Prezzo di vendita: circa 240 euro al cambio attuale