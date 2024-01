Smartphone e TABLET vietati agli minori di 11 anni, pronta la legge

Il mondo della tecnologia purtroppo sta prendendo il sopravvento sulle persone, mettendo in difficoltà i rapporti umani. Tutti ormai sono legati fondamentalmente al proprio smartphone in ogni momento della giornata, senza magari dare importanza agli aspetti più rilevanti. A tal proposito ci sono alcuni ordinamenti che stanno cercando di prendere delle contromisure, esattamente come sta accadendo a San Marino.

Le ultime informazioni ufficiali parlano infatti dell’idea di vietare a tutti i bambini al di sotto degli 11 anni, l’utilizzo dello smartphone. Il governo di San Marino, meglio conosciuto come Congresso di Stato, mostrerà a breve una nuova proposta di legge che servirà proprio a tale motivazione. L’obiettivo è quello di vietare, almeno all’interno delle scuole elementari e medie l’uso dello smartphone. Come riportano attualmente i media locali, sono state approvate già delle leggi che riguardano proprio gli under 11, con una sorta di proposta di legge.

A San Marino vogliono vietare smartphone e tablet ai bamabini e non solo a scuola

La proposta di legge che è arrivata al governo locale giunge da parte di alcuni insegnanti che hanno preso il ruolo presso le scuole medie. L’obiettivo principale che questi si pongono è quello di porre fine ad una sorta di emergenza sociale ed educativa che sta assumendo caratteri insostenibili.

Lo scopo sarebbe quello di vietare l’utilizzo di tablet smartphone non solo nelle scuole ma anche all’interno dei locali pubblici. Questo porterebbe dunque i ragazzini minori di 11 anni a dover fare a meno di prodotti che attualmente sono diventati la loro quotidianità.