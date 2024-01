Apple cambia tutto in Europa con metodi di pagamento, Store e browser

Apple è in procinto di effettuare una vera e propria rivoluzione. A partire dal prossimo mese di marzo infatti l’azienda renderà disponibile il download di contenuti non solo dal suo App Store.

In questo modo l’azienda di Cupertino si va ad uniformare al DMA, una norma normativa europea che è stata pensata per garantire mercati digitali aperti ed uguali tra loro.

Apple cambia tutto con iOS 17.4: arriva il sideloading e molto altro

Apple annuncia così l’arrivo del cosiddetto sideloading per le app ma anche la possibilità di usare dei motori browser alternativi al suo Webkit. Si apre anche l’NFC ai sistemi di pagamento alternativi ad Apple Pay. Il tutto arriverà con l’ufficializzazione dell’aggiornamento iOS 17.4. La società ci ha tenuto comunque ad informare tutti che i rischi per gli utenti aumenteranno.

Queste sono le ragioni per le quali invece Apple ha deciso di non implementare queste novità al di fuori dei paesi che si trovano nell’Unione Europea:

“Apple ha deciso di non implementare tali modifiche al di fuori dell’Unione Europea poiché non ritiene che tale sistema offra il massimo livello di sicurezza per i nostri utenti. Le ragioni di questa decisione sono state comunicate in modo chiaro, evidenziando le nuove minacce introdotte dal DMA, che comprendono rischi più elevati legati a malware, frodi, truffe, contenuti illeciti e discutibili. Inoltre, si è sottolineato che tali cambiamenti richiedono l’adozione di nuove tecnologie e processi che non sono stati ancora testati e potrebbero necessitare di ulteriore sviluppo. La scelta di limitare tali modifiche all’UE è quindi mirata a garantire la massima sicurezza e efficienza per gli utenti.“