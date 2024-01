Trovare un’offerta telefonica economica è più semplice di quello che pensi. WindTre è l’operatore con il listino offerte più ampio e inclusivo degli ultimi tempi. Tutti i nuovi clienti hanno la possibilità di trovare l’offerta adeguata tenendo conto dell’età, della quantità di Giga di cui vogliono usufruire e della spesa di rinnovo da sostenere.

Procedendo con il trasferimento del numero il cambio operatore può essere molto più conveniente, soprattutto se si proviene da Iliad o da alcuni operatori virtuali come Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce o Fastweb. I clienti in questione hanno a disposizione le offerte più economiche, tramite le quali possono ottenere quantità illimitate di Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Ecco tutte le offerte WindTre dedicate ai clienti Iliad e MVNO!

La WindTre GO 75 M è la tariffa più conveniente. Infatti, è disponibile a soli 7,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 GB di traffico dati per la navigazione. Andando incontro alla stessa spesa di rinnovo ma saldando il costo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto è possibile attivare la WindTre GO 150 M con Easy Pay, che include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

I clienti che desiderano sfruttare una rete 5G hanno la possibilità di ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione al costo di 8,99 euro al mese tramite la WindTre GO 150 M 5G con Easy Pay. Coloro che invece desiderano poter navigare senza limiti potranno optare per le due offerte Unlimited.

La WindTre GO Unlimited 5G con Easy Pay è disponibile al costo di 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile.

La WindTre GO Unlimited 5G è invece rivolta a tutti coloro che vorranno affrontare il costo di rinnovo tramite credito residuo, procedendo periodicamente con la ricarica della SIM. In questo caso sarà richiesta una spesa di 10,99 euro al mese e sarà possibile usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.