Samsung Galaxy S23 5G è stato per lungo tempo uno degli smartphone più richiesti e desiderati dal pubblico, grazie a prestazioni di alto livello, ed una attrattività che nessun altro brand sa portare, se non proprio Apple. Oggi, dopo il lancio del nuovo modello, è possibile approfittare di uno sconto molto interessante.

Il modello in promozione prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, con possibilità comunque di espanderla tramite l’ausilio di una microSD, approfittando comunque di un ampio display super AMOLED da 6,1 pollici di diagonale, affiancato a sua volta da un processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione.

Samsung Galaxy S23 5G: che offerta speciale su Amazon

Tutti dovrebbero pensare di acquistare il Samsung Galaxy S23 a queste condizioni, infatti al giorno d’oggi il top di gamma della scorsa generazione è disponibile a soli 671 euro, capace di garantire un risparmio più unico che raro, ed allo stesso tempo prestazioni quasi uniche nel proprio genere. Per l’acquisto collegatevi subito qui, è quasi superfluo dire che si tratta di un prodotto completamente sbrandizzato, quindi con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore stesso, e con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il sistema operativo di base è Android 13, con aggiornamenti pronti per essere installati, gode di connettività 5G ad altissima velocità, passando ovviamente per una batteria da 3900mAh, che forse rappresenta il lato più negativo dello stesso prodotto, in confronto direttamente alle altre proposte disponibili sul mercato.