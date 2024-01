La crescente diffusione e accessibilità degli spyware e dei trojan ha portato la minaccia dello spionaggio sugli smartphone a un livello senza precedenti. I segnali di un possibile attacco possono variare, ma è importante essere consapevoli di potenziali sintomi come una rapida diminuzione della durata della batteria, un rallentamento delle prestazioni del dispositivo, surriscaldamento anomalo e un aumento inaspettato del consumo di dati. Questi segnali possono indicare che il vostro smartphone potrebbe essere sotto controllo da parte di terzi senza il vostro consenso.

Secondo quanto emerso in studi recenti, chiunque abbia un interesse a violare la privacy di qualcuno può farlo facilmente senza dover ricorrere a servizi costosi. Gli strumenti per il monitoraggio e lo spionaggio sono disponibili online a prezzi accessibili, spesso camuffati da software di controllo parentale per nascondere le intenzioni malevole.

Smartphone intercettati e spiati

Diversi siti specializzati offrono, infatti, una vasta gamma di soluzioni per il controllo totale di uno smartphone. Ad esempio, Mspyitaly propone un’app a partire da 59,99 euro al mese, pubblicizzata come uno strumento per vigilare su persone care come i figli. FlexiSPY, nella sua versione “extreme” richiede un investimento di 119 dollari e offre funzionalità avanzate come la registrazione delle chiamate e la registrazione ambientale, consentendo di ascoltare le conversazioni private. Persino soluzioni low-cost come SpymasterPro, offerta a 5,66 euro al mese, promettono di rimanere nascoste mentre monitorano le chiamate, la posizione GPS e le foto del telefono.

La sfida per difendersi da tali intrusioni illegali va oltre l’uso di antivirus comuni. Persino software professionali anti-intercettazione come Crypto Phone sono disponibili a costi elevati, ma ugualmente non sono immuni da sofisticati trojan come Pegasus o Sherlock. In molti casi, infatti, è necessario affidarsi a soluzioni più avanzate.

Per coloro che cercano una difesa a prova di 007, esistono soluzioni come Saitel di MyTarget, un astuccio di legno apparentemente comune, è in realtà un potente strumento di protezione. Inserendo il telefono all’interno, emette interferenze acustiche costanti dall’esterno, rendendo le conversazioni inaccessibili a spie indesiderate. Queste soluzioni possono essere particolarmente utili quando si tratta di proteggere conversazioni sensibili.

La consapevolezza di questa crescente minaccia è cruciale. La privacy è sempre più a rischio. Chiunque cerchi di raggiungere i propri scopi attraverso metodi illegali può sfruttare questi strumenti, evidenziando la necessità di adottare misure adeguate per proteggere la propria privacy, sia che si tratti di affari o della vita personale.