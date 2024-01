Il Festival di Sanremo è di nuovo alle porte e quest’anno, Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra e figura iconica del panorama musicale italiano, ritorna per guidare un’esperienza unica in collaborazione con Amazon Music.

L’edizione del 2023 ha segnato un successo strepitoso per questa partnership, e ora, con nuovi contenuti esclusivi e divertenti, l’attesa per Sanremo 2024 raggiunge livelli ancora più alti. Amazon Music si propone di andare oltre la semplice trasmissione dei brani in gara, proponendo agli spettatori una panoramica completa attraverso interviste, anticipazioni, curiosità e conversazioni con i protagonisti del festival.

Peppe Vessicchio, noto per la sua affabilità e competenza nel mondo della musica, si inserisce in modo inaspettato nel ruolo di intervistatore. Diventa così l’anima guida delle conversazioni, creando momenti unici e speciali con gli artisti. I contenuti creati sono disponibili sui canali social di Amazon Music, compresi Instagram e TikTok, a partire dal 25 gennaio e per tutta la durata del festival. Gli spettatori potranno godere di dietro le quinte esclusivi, anticipazioni sui brani in gara e interazioni particolari che gettano una nuova luce su Sanremo.

Amazon Music trasforma Sanremo in un’esperienza innovativa

L’impegno di Amazon Music per Sanremo 2024 non si ferma qui. Oltre alle interviste esclusive, l’azienda crea una serie di playlist tematiche per immergere gli appassionati nella storia e nell’atmosfera unica del festival. Dalla playlist “REDISCOVER Sanremo Classici” ai successi dei vincitori delle passate edizioni, la piattaforma ci dona un viaggio musicale attraverso la storia. Inoltre, la società assicura che l’assistente virtuale Alexa sarà coinvolta nell’azione. Gli utenti possono chiedere all’assistente virtuale di fornire pagelle, sondaggi e pronostici, aggiungendo un tocco interattivo e divertente.

La partecipazione di Amazon Music a Sanremo 2024 non è limitata alla sfera digitale. Su Amazon.it, è stata creata una vetrina dedicata, dove possiamo trovare album CD, edizioni limitate autografate, vinili ed altro il merchandising ufficiale di Fantasanremo e degli artisti in gara.

Sanremo 2024 promette così di essere un’esperienza eccezionale e coinvolgente. La combinazione di interviste autentiche, playlist curate e interazioni innovative mostra come la musica e la tecnologia possano convergere per portare il festival a nuove vette. Che tu sia un appassionato di lunga data o un neofita, Amazon Music renderà questa edizione ancora più vibrante.