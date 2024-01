Vi rinfreschiamo la memoria, inizia tutto nel 1999, la creazione di quello che srebbe stato il primo videogioco, era un’idea di Steve Jobs, che non ha bisogno di presentazioni, Apple sviluppò il gioco insieme a Bungie, che avrebbe contribuito in maniere non indifferente allo sviluppo del gaming su mac. Il problema fu che Microsoft acquistò lo sviluppatore del gioco, pubblicando nel 2001 la prima Xbox.

La strategia di Apple

Oltre 20 anni dopo Apple è di nuovo in prima pagina, con lo sviluppo del suo nuovo progetto, il colosso Americano spera di portare dalla sua i videogiocatori e il pubblico. La società Americana come sempre usa la parola chiave “silicio” il semiconduttore che ha rivoluzionato il mondo e continua a farlo ancora oggi, facendo compiere passi da gigante alla tecnologia ogni giorno che passa. Apple infatti con un ulteriore miglioramento, punterà a ottimizzazioni software più incentrate sui giochi, per sviluppatori e videogiocatori. Infatti il colosso ha deciso di realizzare i nuovi Mac dediti al gaming non solo perchè rappresenta una crescita enorme, ma anche in onore di Steve Jobs.

Caratteristiche tecniche

Apple stessa afferma che i chip sono stati rivoluzionati e aggiornati in maniera magnifica, ma soprattutto resi dediti alla personale linea di computer. Ogni Mac fornito con Apple Silicon può far girare giochi AAA in modo eccezionale rispetto al passato. Gordon Kepple è felice di rilasciare che saranno finalmente disponibili M1, M2 e M3. Quest’ultimo ha prestazioni mai viste prima nel mondo Apple, in più il colosso Americano conferma che il nuovo iMac sarà disponibile in due varianti:

M3 con CPU 8‑core e GPU 8‑core

M3 con CPU 8‑core e GPU 10‑core

In entrambi i casi, la memoria unificata parte da 8 GB e si può ampliare fino a 24 GB, l’archiviazione parte da 256 GB e si può ampliare fino a 2 TB. Al momento dell’acquisto, si possono scegliere anche le periferiche associate, tra Magic Mouse, Magic TrackPad, Magic Keyboard normale o Magic Keyboard con TouchID.