Nelle ore tra il 6 e il 7 di gennaio la piattaforma online ha registrato il suo picco massimo di utenti connessi contemporaneamente, picco che ammonta a ben 33.675.229 giocatori connessi nonchè più di 10 milioni attivi nei giochi.

Questo record, il più alto in assoluto da quando si prende inconsiderazione questo tipo di dati supera il precedente record di 33.598.520 giocatori connessi che si è verificato a dicembre 2021.

Steam: un record dietro l’altro

I meriti di questi traguardo sono non solo della fine delle vacanze natalizie ma anche della nuova iniziativa della piattaforma di gaming online, il festival del capitalismo e dell’economia, che porta con se notevoli sconti su decine di franchise, in particolare su quelli legati, come suggerisce il titolo, al tema economico.

Sono talmente tanti i titoli effettivamente disponibili sulla piattaforma, che al giorno d’oggi gli utenti godono di una così ampia possibilità di scelta da poter spaziare tra innumerevoli categorie e settori; a migliorare il tutto, come vi anticipavamo nel paragrafo precedente, entrano in gioco gli sconti, periodicamente Steam abbassa i prezzi della maggior parte dei titoli disponibili a catalogo, di conseguenza ci ritroviamo di fronte alla possibilità di risparmiare, andando continuamente ad incrementare il backlog di giocatori già intrisi di titoli da spolpare fino all’osso.

Numeri ad ogni modo impressionanti che rendono l’idea della portata del mondo del gaming, un settore in difficoltà economica, ma che ogni giorno ha davvero tantissimo da dare e da offrire, non solo per quanto riguarda le console, come PS5 o Xbox Series X, ma proprio anche per i PC portatili e desktop.